快訊

貴婦奈奈逃亡加拿大7年今返台投案 北檢訊後200萬交保、限制出境

大阪小學附近汽車衝撞！至少7學童受傷…嫌犯：厭倦一切 想撞死幾名小學生

日職／復仇！古林睿煬7局飆10K奪首勝 火腿擊退上澤直之

鬧市人口高齡化 彰縣府結合民力經營設置照顧關懷據點

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
社團法人彰化縣彰化中會關懷協會和平教會社區照顧關懷據點今揭牌。記者簡慧珍／攝影
社團法人彰化縣彰化中會關懷協會和平教會社區照顧關懷據點今揭牌。記者簡慧珍／攝影

彰化縣有591個村里，縣政府持續推動「一村里、一社區關懷據點」，今第三百五十二、三百五十三個社區照顧關懷據點今揭牌，縣長王惠美帶雞蛋、豬肉和米麵登門道賀，期許民間機構和社團協助政府成立關懷據點，給長者在地健康老化的友善環境。

每個新設社區照顧關懷據點都在營運穩運後揭牌，第三五二、三五三個照顧關懷據點也一樣，王惠美先到第三五二田中鎮東路里社區照顧關懷據點，承辦的切膚之愛社會福利慈善事業基金會，執行長詹麗珠解說營運現況，王惠美感謝她和支援醫療照護的員林基督教醫院。

詹麗珠說，縣長王惠美照顧長輩，關懷據點揭牌都親自到場，住在彰化非常幸福，有關懷據點、日照中心、托嬰中心及多項福利，還有縣長帶來的伴手禮充滿彰化農產業特色，可見縣長很照顧在地產業。

王惠美趕在中午前抵達第三五三員林市彰化中會照顧關懷據點，由社團法人彰化縣彰化中會關懷協會和平教會經營，理事長陳榮祥表示，感謝縣府用心規畫及設置社區關懷據點，彰化中會是員林市第二十一個關懷據點，志工團隊無私奉獻讓長輩都能獲得良好照顧。

員林市代理市長賴致富說，縣長王惠美就任之初全縣150多個社區照顧關懷據點，到今天353個，員林市有41里、31社區、15個照顧關懷據點，其中6處由民間社團經營，「心有多寬，路就有多大。」縣長開放並連結民間資源，這是彰化照顧關懷據點能在短短6年內翻倍的原因。

王惠美表示，一般來講偏鄉人口高齡化，員林市新興里位在市中心，新入住人口少，大多是舊住戶，致使65歲以上人口占比達1/4，很需要設置關懷長者的社區據點，感謝教會協助營運，此外她也提醒員林市民本周周休二日抽空參加萬人健檢，十多種檢查一次到位，保護自己健康及家人幸福。

切膚之愛社會福利慈善事業基金會-員愛學堂（田中鎮東路里）照顧關懷據點揭牌。記者簡慧珍／攝影
切膚之愛社會福利慈善事業基金會-員愛學堂（田中鎮東路里）照顧關懷據點揭牌。記者簡慧珍／攝影
社團法人彰化縣彰化中會關懷協會和平教會社區照顧關懷據點熱鬧有活力。記者簡慧珍／攝影
社團法人彰化縣彰化中會關懷協會和平教會社區照顧關懷據點熱鬧有活力。記者簡慧珍／攝影

員林 王惠美

延伸閱讀

銀行稱「不是開當鋪」婉拒質押藝術品借款 彰化陶藝家陳正勳獲獎感慨萬千

盼了44年 斥資1.25億打造的彰化和群國中活動中心落成

凱道戰獨裁 王惠美：新民意是團結安定救台灣

藍營426凱道集會 王惠美表態參加

相關新聞

台中清水國民運動中心延宕10多年 完工日期一延再延遭抨擊

眼看豐原國民暨兒童運動中心預計8月開幕，具備相同功能的清水國民運動中心，為海線民眾等待已久的室內運動設施與游泳池，原訂去...

銀行稱「不是開當鋪」婉拒質押藝術品借款 彰化陶藝家陳正勳獲獎感慨萬千

彰化縣溪州鄉陶藝家陳正勳的作品兼融東方禪意和西方幾何，經常得到國內外獎項，今年榮獲象徵台灣陶藝界最高榮譽2025年臺灣陶...

盧秀燕市長上任後首次赴白沙屯起駕…引發外界遐想

苗栗拱天宮白沙屯媽祖進香今天晚上起駕，賴清德總統、台中市長盧秀燕、雲林縣長張麗善、苗栗縣長鍾東錦等人將出席。其中盧秀燕是...

台中推出雙層觀光巴士餐車 加碼台北、台中雙城優惠

台中市雙層觀光巴士5月啟用餐車服務，除周一公休，每天從捷運文心森林公園站出發，行經國家歌劇院、秋紅谷等路線，提供午餐、晚...

派出所停車爭議遭黨部停權1年 彰縣議員賴清美哭喊：逼我換跑道？

民進黨彰化縣五連霸縣議員賴清美今年3月因在芳苑警分局王功派出所借停車引發爭議，經民進黨彰化縣黨部評議委員會建議停權1年，...

台中首波物調券明發放！天津路商圈131店最低下殺4折

台中今年首波物調券明起至4日連發三天，以服飾批發零售聞名全國的天津路商圈，串聯131間店家推出「不惜本折扣」，不限量憑物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。