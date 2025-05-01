鬧市人口高齡化 彰縣府結合民力經營設置照顧關懷據點
彰化縣有591個村里，縣政府持續推動「一村里、一社區關懷據點」，今第三百五十二、三百五十三個社區照顧關懷據點今揭牌，縣長王惠美帶雞蛋、豬肉和米麵登門道賀，期許民間機構和社團協助政府成立關懷據點，給長者在地健康老化的友善環境。
每個新設社區照顧關懷據點都在營運穩運後揭牌，第三五二、三五三個照顧關懷據點也一樣，王惠美先到第三五二田中鎮東路里社區照顧關懷據點，承辦的切膚之愛社會福利慈善事業基金會，執行長詹麗珠解說營運現況，王惠美感謝她和支援醫療照護的員林基督教醫院。
詹麗珠說，縣長王惠美照顧長輩，關懷據點揭牌都親自到場，住在彰化非常幸福，有關懷據點、日照中心、托嬰中心及多項福利，還有縣長帶來的伴手禮充滿彰化農產業特色，可見縣長很照顧在地產業。
王惠美趕在中午前抵達第三五三員林市彰化中會照顧關懷據點，由社團法人彰化縣彰化中會關懷協會和平教會經營，理事長陳榮祥表示，感謝縣府用心規畫及設置社區關懷據點，彰化中會是員林市第二十一個關懷據點，志工團隊無私奉獻讓長輩都能獲得良好照顧。
員林市代理市長賴致富說，縣長王惠美就任之初全縣150多個社區照顧關懷據點，到今天353個，員林市有41里、31社區、15個照顧關懷據點，其中6處由民間社團經營，「心有多寬，路就有多大。」縣長開放並連結民間資源，這是彰化照顧關懷據點能在短短6年內翻倍的原因。
王惠美表示，一般來講偏鄉人口高齡化，員林市新興里位在市中心，新入住人口少，大多是舊住戶，致使65歲以上人口占比達1/4，很需要設置關懷長者的社區據點，感謝教會協助營運，此外她也提醒員林市民本周周休二日抽空參加萬人健檢，十多種檢查一次到位，保護自己健康及家人幸福。
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