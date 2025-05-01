台中物調券連發3天 商圈店家下殺4折搶客
台中市政府明天起至4日，一連3天發放物調券，天津路商圈串聯131間店家推出「不惜本折扣」，憑物調券消費至少8折，部分商品下殺4折，比批發價更便宜的價格，買越多折扣越多。
台中市經發局今天發布新聞稿，天津路商圈要以節慶方式響應物調券，適用店家推出特惠專區，店內商品基本折扣8折，還有低於批發價超值折扣，加上物調券新台幣100元可換購市值200元的商品，對折再對折。
經發局長張峯源表示，三大節慶經濟計畫首波物調券發放，強調刺激消費，挺商家、助民眾把錢變大，還能帶動觀光旅遊及店家行銷效益，為使全市各區攤商、店家皆能雨露均霑，民眾也有更多消費選擇。
張峯源指出，商圈、公有市場、民營及公有委外市場、夜市攤販集中區及產業故事館會員店家，總計107處場域共同發放。
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