快訊

白眼狼行徑曝光…撕破臉提告詹姆士 資深經紀人：對虛偽不具誠信表痛心

獨／便當店母女遭騙1200萬…警諷「還活著喔」鬧2命 懲處出爐

閃兵案外案！找偵查隊長、四海幫堂主偷查個資 王大陸和女友皆被起訴

銀行稱「不是開當鋪」婉拒質押藝術品借款 彰化陶藝家陳正勳獲獎感慨萬千

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪州鄉陳正勳美術館負責人陳正勳請縣長王惠美喝茶，瓷製茶具都出自他的手藝。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪州鄉陳正勳美術館負責人陳正勳請縣長王惠美喝茶，瓷製茶具都出自他的手藝。記者簡慧珍／攝影

彰化縣溪州鄉陶藝家陳正勳的作品兼融東方禪意和西方幾何，經常得到國內外獎項，今年榮獲象徵台灣陶藝界最高榮譽2025年臺灣陶藝獎、卓越貢獻獎，縣長王惠美今到他的美術館頒贈表揚狀，並交代把陳正勳美術館列為縣內教育和旅遊必到景點。

陳正勳67歲，本名陳博垚，國立藝術專科學校雕塑科後到西班牙馬德里陶藝學校進修，在西班牙這段期間連續3次入選米羅素描展，1985年返台，作品以陶土為核心媒材，先做小件「樣品」，再燒製成大件作品，每件創作幾何外觀蘊含東方禪意，展現極簡純粹的大器風格。

溪州鄉長江淑芬、前立法委員鄭汝芬、縣議員李俊諭、鄉代會主席莊正雄等人，今出席縣政府表揚陳正勳典禮，縣長王惠美頒完獎，說陳正勳長年深耕陶藝創作，傾力提攜後進，對推動藝術教育與國際文化交流都有貢獻，得獎實至名歸，她交代教育處等局處把陳正勳美術館列為溪州鄉美學教育和旅遊必到景點，來溪州一定到這裡參觀。

陳正勳表示，籌設美術館10多年，澳洲方面3件作品，他得款700萬元加上出售位在台北的車庫，還是不夠建造美術館，他把地上物連同作品質押借款，被銀行說「我們是銀行，不是當鋪。」他轉向溪州鄉農會貸款，農會基於鼓勵在地藝術文化產業就同意放款，他才有錢實踐夢想，箇中辛苦不足為外人道。

「有夢最美，但是不能亂作夢，會很辛苦的。」陳正勳笑著說完創建美術館過程，王惠美、江淑芬等人哈哈笑。陳正勳接著導覽作品，說他的創作以陶瓷為主，庭院裡的陶瓷作品是中央山脈和濁水溪，灌溉孕育溪州鄉，他在其間種菜代表南彰化發展農業，

陳正勳曾獲中華民國現代雕塑展、中華民國陶藝雙年展銅牌、南斯拉夫國際小型陶藝三年展的貝爾格勒獎、葡萄牙阿貝婁國際陶藝雙年展等國際大獎，1995年與藝術家蕭麗虹、范姜明道共同創辦竹圍工作室，2018返鄉在溪州成立陳正勳美術館。

彰化縣溪州鄉陳正勳美術館負責人陳正勳，為縣長王惠美、鄉長江淑芬等人解說作品。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪州鄉陳正勳美術館負責人陳正勳，為縣長王惠美、鄉長江淑芬等人解說作品。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長王惠美今到溪州鄉陳正勳美術館頒贈表揚狀給陳正勳。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長王惠美今到溪州鄉陳正勳美術館頒贈表揚狀給陳正勳。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪州鄉陳正勳美術館負責人陳正勳以濁水溪灌溉溪州鄉的意象創作，就在美術館庭園展示。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪州鄉陳正勳美術館負責人陳正勳以濁水溪灌溉溪州鄉的意象創作，就在美術館庭園展示。記者簡慧珍／攝影

王惠美 美術館 陶藝

延伸閱讀

竹縣美術館設計案揭曉 竹間團隊融合竹北記憶奪首獎

新北市美術館開館第二周卡司揭曉 張清芳、蕭煌奇接力登場

張清芳、蕭煌奇接力登台！新北市美術館5/3-5/4音樂之夜登場 攜手新北市交響樂團、龍潭愛樂管弦樂團打造藝文饗宴

桃園市立美術館工程進度落後 文化局拚明年7月完工驗收

相關新聞

盧秀燕市長上任後首次赴白沙屯起駕…引發外界遐想

苗栗拱天宮白沙屯媽祖進香今天晚上起駕，賴清德總統、台中市長盧秀燕、雲林縣長張麗善、苗栗縣長鍾東錦等人將出席。其中盧秀燕是...

銀行稱「不是開當鋪」婉拒質押藝術品借款 彰化陶藝家陳正勳獲獎感慨萬千

彰化縣溪州鄉陶藝家陳正勳的作品兼融東方禪意和西方幾何，經常得到國內外獎項，今年榮獲象徵台灣陶藝界最高榮譽2025年臺灣陶...

台中清水國民運動中心延宕10多年 完工日期一延再延遭抨擊

眼看豐原國民暨兒童運動中心預計8月開幕，具備相同功能的清水國民運動中心，為海線民眾等待已久的室內運動設施與游泳池，原訂去...

台中推出雙層觀光巴士餐車 加碼台北、台中雙城優惠

台中市雙層觀光巴士5月啟用餐車服務，除周一公休，每天從捷運文心森林公園站出發，行經國家歌劇院、秋紅谷等路線，提供午餐、晚...

派出所停車爭議遭黨部停權1年 彰縣議員賴清美哭喊：逼我換跑道？

民進黨彰化縣五連霸縣議員賴清美今年3月因在芳苑警分局王功派出所借停車引發爭議，經民進黨彰化縣黨部評議委員會建議停權1年，...

台中首波物調券明發放！天津路商圈131店最低下殺4折

台中今年首波物調券明起至4日連發三天，以服飾批發零售聞名全國的天津路商圈，串聯131間店家推出「不惜本折扣」，不限量憑物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。