銀行稱「不是開當鋪」婉拒質押藝術品借款 彰化陶藝家陳正勳獲獎感慨萬千

彰化縣溪州鄉陶藝家陳正勳的作品兼融東方禪意和西方幾何，經常得到國內外獎項，今年榮獲象徵台灣陶藝界最高榮譽2025年臺灣陶藝獎、卓越貢獻獎，縣長王惠美今到他的美術館頒贈表揚狀，並交代把陳正勳美術館列為縣內教育和旅遊必到景點。

陳正勳67歲，本名陳博垚，國立藝術專科學校雕塑科後到西班牙馬德里陶藝學校進修，在西班牙這段期間連續3次入選米羅素描展，1985年返台，作品以陶土為核心媒材，先做小件「樣品」，再燒製成大件作品，每件創作幾何外觀蘊含東方禪意，展現極簡純粹的大器風格。

溪州鄉長江淑芬、前立法委員鄭汝芬、縣議員李俊諭、鄉代會主席莊正雄等人，今出席縣政府表揚陳正勳典禮，縣長王惠美頒完獎，說陳正勳長年深耕陶藝創作，傾力提攜後進，對推動藝術教育與國際文化交流都有貢獻，得獎實至名歸，她交代教育處等局處把陳正勳美術館列為溪州鄉美學教育和旅遊必到景點，來溪州一定到這裡參觀。

陳正勳表示，籌設美術館10多年，澳洲方面3件作品，他得款700萬元加上出售位在台北的車庫，還是不夠建造美術館，他把地上物連同作品質押借款，被銀行說「我們是銀行，不是當鋪。」他轉向溪州鄉農會貸款，農會基於鼓勵在地藝術文化產業就同意放款，他才有錢實踐夢想，箇中辛苦不足為外人道。

「有夢最美，但是不能亂作夢，會很辛苦的。」陳正勳笑著說完創建美術館過程，王惠美、江淑芬等人哈哈笑。陳正勳接著導覽作品，說他的創作以陶瓷為主，庭院裡的陶瓷作品是中央山脈和濁水溪，灌溉孕育溪州鄉，他在其間種菜代表南彰化發展農業，