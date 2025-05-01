快訊

白眼狼行徑曝光…撕破臉提告詹姆士 資深經紀人：對虛偽不具誠信表痛心

獨／便當店母女遭騙1200萬…警諷「還活著喔」鬧2命 懲處出爐

閃兵案外案！找偵查隊長、四海幫堂主偷查個資 王大陸和女友皆被起訴

台中清水國民運動中心延宕10多年 完工日期一延再延遭抨擊

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
清水國民運動中心原訂去年完工啟用，如今仍是遙遙無期，工程卻一再延後，市議員楊典忠表示，簡直在考驗清水民眾的耐性。記者黑中亮／攝影
清水國民運動中心原訂去年完工啟用，如今仍是遙遙無期，工程卻一再延後，市議員楊典忠表示，簡直在考驗清水民眾的耐性。記者黑中亮／攝影

眼看豐原國民暨兒童運動中心預計8月開幕，具備相同功能的清水國民運動中心，為海線民眾等待已久的室內運動設施與游泳池，原訂去年完工啟用，如今仍是遙遙無期，市議員楊典忠表示，工程一再延後，簡直在考驗清水民眾的耐性，目前接到運動局通知又要改到8、9月，要求市府要給清水民眾一個交代。

議員楊典忠表示，清水國民運動中心原本是清水運動公園，在前市長胡志強任內編列2億元的工程，但一直遲遲未能開工，後來盧市長上任後，2020年追加預算4億7千萬元，隔兩年到了2022年1月才開工，原本第一次新建工程處的清水國民運動中心統包工程告示牌，完工日期是去年4月22日，後來完工日期改為7月30日，但截至目前為止，外觀工程雖然已完工，但經詢問運動局追加進行親子館與新鑿深水井的變更設計，何時完工啟用還是遙遙無期。

楊典忠說，「重大工程延宕」好像是台中海線揮之不去的夢魘，從台中海洋館多次更名延宕近20年，現在連清水國民運動中心也變更設計延宕，經詢問才知道完工日期偷偷改到今年初，如今運動局回覆又改到8、9月驗收啟用，不禁質疑盧市府團隊，對於海線重大建設工程已經養成延宕的習慣。

中市運動局回應指出，目前清水國民暨兒童運動中心促參委外已經完成，由沙鹿港區運動公園的同一家廠商得標，因此會等清水運動中心驗收完成，同時點交給營運廠商，預計今年8、9月可以開幕營運。

民眾認為，清水國民暨兒童運動中心是地方民眾殷切期待10多年的工程，沒想到還是工期一延再延，不僅影響社會觀感會，也讓市政府威信蕩然無存，希望市府確實要求進度與品質，盡快讓清水國民運動中心開幕啟用。

清水國民運動中心原訂去年完工啟用，如今仍是遙遙無期，工程卻一再延後，市議員楊典忠表示，簡直在考驗清水民眾的耐性。記者黑中亮／攝影
清水國民運動中心原訂去年完工啟用，如今仍是遙遙無期，工程卻一再延後，市議員楊典忠表示，簡直在考驗清水民眾的耐性。記者黑中亮／攝影

議員 運動

延伸閱讀

台中海洋館裝修一再延宕 恐錯失今年暑假親子觀光商機

清水眷村修復14年仍停在二期修復 議員：比蓋捷運還慢

彰化社頭清水岩露營區OT解約爭議未決 5月1日起免費入園

白沙屯媽祖將南下進香非固定路線 台中清水警全程彈性交管

相關新聞

盧秀燕市長上任後首次赴白沙屯起駕…引發外界遐想

苗栗拱天宮白沙屯媽祖進香今天晚上起駕，賴清德總統、台中市長盧秀燕、雲林縣長張麗善、苗栗縣長鍾東錦等人將出席。其中盧秀燕是...

銀行稱「不是開當鋪」婉拒質押藝術品借款 彰化陶藝家陳正勳獲獎感慨萬千

彰化縣溪州鄉陶藝家陳正勳的作品兼融東方禪意和西方幾何，經常得到國內外獎項，今年榮獲象徵台灣陶藝界最高榮譽2025年臺灣陶...

台中清水國民運動中心延宕10多年 完工日期一延再延遭抨擊

眼看豐原國民暨兒童運動中心預計8月開幕，具備相同功能的清水國民運動中心，為海線民眾等待已久的室內運動設施與游泳池，原訂去...

台中推出雙層觀光巴士餐車 加碼台北、台中雙城優惠

台中市雙層觀光巴士5月啟用餐車服務，除周一公休，每天從捷運文心森林公園站出發，行經國家歌劇院、秋紅谷等路線，提供午餐、晚...

派出所停車爭議遭黨部停權1年 彰縣議員賴清美哭喊：逼我換跑道？

民進黨彰化縣五連霸縣議員賴清美今年3月因在芳苑警分局王功派出所借停車引發爭議，經民進黨彰化縣黨部評議委員會建議停權1年，...

台中首波物調券明發放！天津路商圈131店最低下殺4折

台中今年首波物調券明起至4日連發三天，以服飾批發零售聞名全國的天津路商圈，串聯131間店家推出「不惜本折扣」，不限量憑物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。