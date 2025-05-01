台中清水國民運動中心延宕10多年 完工日期一延再延遭抨擊

眼看豐原國民暨兒童運動中心預計8月開幕，具備相同功能的清水國民運動中心，為海線民眾等待已久的室內運動設施與游泳池，原訂去年完工啟用，如今仍是遙遙無期，市議員楊典忠表示，工程一再延後，簡直在考驗清水民眾的耐性，目前接到運動局通知又要改到8、9月，要求市府要給清水民眾一個交代。

議員楊典忠表示，清水國民運動中心原本是清水運動公園，在前市長胡志強任內編列2億元的工程，但一直遲遲未能開工，後來盧市長上任後，2020年追加預算4億7千萬元，隔兩年到了2022年1月才開工，原本第一次新建工程處的清水國民運動中心統包工程告示牌，完工日期是去年4月22日，後來完工日期改為7月30日，但截至目前為止，外觀工程雖然已完工，但經詢問運動局追加進行親子館與新鑿深水井的變更設計，何時完工啟用還是遙遙無期。

楊典忠說，「重大工程延宕」好像是台中海線揮之不去的夢魘，從台中海洋館多次更名延宕近20年，現在連清水國民運動中心也變更設計延宕，經詢問才知道完工日期偷偷改到今年初，如今運動局回覆又改到8、9月驗收啟用，不禁質疑盧市府團隊，對於海線重大建設工程已經養成延宕的習慣。

中市運動局回應指出，目前清水國民暨兒童運動中心促參委外已經完成，由沙鹿港區運動公園的同一家廠商得標，因此會等清水運動中心驗收完成，同時點交給營運廠商，預計今年8、9月可以開幕營運。