「2025商用車大展」今天起一連4天在台中國際展覽館登場，現場展出電動車、結合AI錄影監控系統等車用配備，還有整合性的配套設計，呈現商用車最新發展趨勢。

「2025商用車大展」今天在台中國際展覽館登場，現場展出各式商用車，除有二、三輪無碳載具，還有貨車、電動車、電動公車、露營車，以及獲獎的永續重型卡車等，呈現商用車最新發展的趨勢。

商用車展召集人張玉穎致詞提到，全球倡議永續及減碳的大目標下，商用車面臨轉型的挑戰，今年展覽主軸2025 CV Show從產業趨勢著手，聚焦「ESG新能源車、AI大趨勢、餐飲冷鏈科技」。

張玉穎指出，現場有自駕平台車、MIT的精華車輛，商用車頭家可透過展覽了解商用車趨勢變化，面臨國際法規，產業如何因應。綜觀國際商用車展，會更加積極布局未來淨零應該因應的運具變化。

交通部公路運輸及監理司長林福山致詞指出，交通部推動的2050淨零關鍵戰略中「運具電動化及無碳化」、「低碳運輸網絡」及「推廣綠色貨運」等，都與這次展會的ESG新能源載具主軸契合。

台灣電動智能自行車協會（TSEBA）透過文字稿表示，展覽不僅展示國產電動輕型運具在科技與環保領域的創新，希望能帶動輕型運具在台灣交通運輸的綠色轉型。