盧秀燕市長上任後首次赴白沙屯起駕…引發外界遐想

苗栗拱天宮白沙屯媽祖進香今天晚上起駕，賴清德總統、台中市長盧秀燕、雲林縣長張麗善、苗栗縣長鍾東錦等人將出席。其中盧秀燕是擔任台中市長6年多來首次現身白沙屯起駕，外界聯想是否有意再上層樓，親近人士認為主要還是展現重視民生的態度。

白沙屯媽祖進香今天晚上登轎，吸引33萬名香燈腳報名。藍綠政要也將齊聚拱天宮，包含賴清德總統、盧秀燕、張麗善、鍾東錦，民進黨立委何欣純不參與起駕，但會參與進香。

「藍營一姐」盧秀燕執掌台中6年多來第一次參與拱天宮起駕，外界聯想頗多。府內人士指出，盧未曾明說今年參加的原因，但從她的個性來看，直接的政治意圖不明顯，更多還是向媽祖祈求國泰民安，展現出一貫的「顧民生」態度。