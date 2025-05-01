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盧秀燕市長上任後首次赴白沙屯起駕…引發外界遐想

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕上任6年來第一次出席白沙屯媽祖起駕，府內人士認為主要是為了替國民祈福，展現顧民生態度。
台中市長盧秀燕上任6年來第一次出席白沙屯媽祖起駕，府內人士認為主要是為了替國民祈福，展現顧民生態度。

苗栗拱天宮白沙屯媽祖進香今天晚上起駕，賴清德總統、台中市長盧秀燕、雲林縣長張麗善、苗栗縣長鍾東錦等人將出席。其中盧秀燕是擔任台中市長6年多來首次現身白沙屯起駕，外界聯想是否有意再上層樓，親近人士認為主要還是展現重視民生的態度。

白沙屯媽祖進香今天晚上登轎，吸引33萬名香燈腳報名。藍綠政要也將齊聚拱天宮，包含賴清德總統、盧秀燕、張麗善、鍾東錦，民進黨立委何欣純不參與起駕，但會參與進香。

「藍營一姐」盧秀燕執掌台中6年多來第一次參與拱天宮起駕，外界聯想頗多。府內人士指出，盧未曾明說今年參加的原因，但從她的個性來看，直接的政治意圖不明顯，更多還是向媽祖祈求國泰民安，展現出一貫的「顧民生」態度。

白沙屯媽祖預計明天上午抵達大甲，沿途經過清水、烏日等地，再到彰化伸港、芳苑，3日抵達雲林北港，回程則耗時較長，預計11日回宮。地方人士表示，白沙屯媽祖進香路線較不固定，雖然需要花更多心思跟隨，也是另一種有趣之處。

白沙屯媽祖今天晚上起駕，有33萬名香燈腳報名。本報資料照片
白沙屯媽祖今天晚上起駕，有33萬名香燈腳報名。本報資料照片

白沙屯媽祖 盧秀燕 進香

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