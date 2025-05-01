台中推出雙層觀光巴士餐車 加碼台北、台中雙城優惠

台中市雙層觀光巴士5月啟用餐車服務，除周一公休，每天從捷運文心森林公園站出發，行經國家歌劇院、秋紅谷等路線，提供午餐、晚餐各2個時段包車，採線上預約。中市也與台北合作，兩市市民憑身分證購買另一城市的觀光巴士券，都享有買一送一。

台中市去年12月與旅行社業者合作，推出紅色雙層觀光巴士，行經火車站、台中公園、柳川水岸、草悟道、國家歌劇院、秋紅谷與逢甲商圈，單趟全程50分鐘，目前有2種套票，包含每人100元的單程票，以及今年4月1日到5月31日的每人300元4小時暢遊套票。

觀旅局長陳美秀表示，紅色雙層觀光巴士推出後深受好評，今年決定再推出「極光黑」雙層觀光巴士餐車，結合城市觀光與美食享受；遊客可以透過雙層巴士的全景天窗，一覽台中日夜景觀，以難得的視角俯瞰台中，創造新的旅遊模式，提升觀光產業發展。

觀旅局指出，雙層觀光餐車每周一公休，周二到周日每天出發，上下車地點為捷運文心森林公園站，行經府會園道、國家歌劇院、秋紅谷等站，全程90分鐘；午餐包車時段是上午11時半與下午2時，晚餐包車時段是下午5時與7時半，採線上預約。

觀光餐車與裕元花園酒店合作，午餐定價999元，母親節優惠四人同行每人750元，晚餐原價1500元，特價1200元。觀旅局表示，全車有3桌雙人桌與5桌四人桌，適合情侶、家人與好友一同遊玩，建議至少在出發前一天預約。