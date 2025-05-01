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台中推出雙層觀光巴士餐車 加碼台北、台中雙城優惠

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市5月起推出「極光黑」雙層觀光巴士餐車，包含午餐與晚餐，每趟90分鐘。圖／台中市政府提供
台中市5月起推出「極光黑」雙層觀光巴士餐車，包含午餐與晚餐，每趟90分鐘。圖／台中市政府提供

台中市雙層觀光巴士5月啟用餐車服務，除周一公休，每天從捷運文心森林公園站出發，行經國家歌劇院、秋紅谷等路線，提供午餐、晚餐各2個時段包車，採線上預約。中市也與台北合作，兩市市民憑身分證購買另一城市的觀光巴士券，都享有買一送一。

台中市去年12月與旅行社業者合作，推出紅色雙層觀光巴士，行經火車站、台中公園、柳川水岸、草悟道、國家歌劇院、秋紅谷與逢甲商圈，單趟全程50分鐘，目前有2種套票，包含每人100元的單程票，以及今年4月1日到5月31日的每人300元4小時暢遊套票。

觀旅局長陳美秀表示，紅色雙層觀光巴士推出後深受好評，今年決定再推出「極光黑」雙層觀光巴士餐車，結合城市觀光與美食享受；遊客可以透過雙層巴士的全景天窗，一覽台中日夜景觀，以難得的視角俯瞰台中，創造新的旅遊模式，提升觀光產業發展。

觀旅局指出，雙層觀光餐車每周一公休，周二到周日每天出發，上下車地點為捷運文心森林公園站，行經府會園道、國家歌劇院、秋紅谷等站，全程90分鐘；午餐包車時段是上午11時半與下午2時，晚餐包車時段是下午5時與7時半，採線上預約。

觀光餐車與裕元花園酒店合作，午餐定價999元，母親節優惠四人同行每人750元，晚餐原價1500元，特價1200元。觀旅局表示，全車有3桌雙人桌與5桌四人桌，適合情侶、家人與好友一同遊玩，建議至少在出發前一天預約。

觀旅局補充，今天起也推出台中台北雙城服務，設籍台中市的民眾憑身分證洽車上服務人員購買「台北市雙層觀光巴士一日券」，享買一送一；設籍台北市民眾也能憑身分證購買「台中雙層觀光巴士四小時券」，享有買一送一。

台中紅色雙層觀光巴士去年12月推出後深受好評，今天起加碼與台北合作雙城服務，兩市購買對方套票都享買一送一。圖／台中市政府提供
台中紅色雙層觀光巴士去年12月推出後深受好評，今天起加碼與台北合作雙城服務，兩市購買對方套票都享買一送一。圖／台中市政府提供
觀光餐車與裕元花園酒店合作，午餐定價999元，母親節優惠四人同行每人750元，晚餐原價1500元，特價1200元。圖／台中市政府提供
觀光餐車與裕元花園酒店合作，午餐定價999元，母親節優惠四人同行每人750元，晚餐原價1500元，特價1200元。圖／台中市政府提供

國家歌劇院 身分證 雙層巴士

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