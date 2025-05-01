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派出所停車爭議遭黨部停權1年 彰縣議員賴清美哭喊：逼我換跑道？

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣議員賴清美今天哭訴說，無法接受停權處份，希望中央能稟公處理。記者林宛諭／攝影
彰化縣議員賴清美今天哭訴說，無法接受停權處份，希望中央能稟公處理。記者林宛諭／攝影

民進黨彰化縣五連霸縣議員賴清美今年3月因在芳苑警分局王功派出所借停車引發爭議，經民進黨彰化縣黨部評議委員會建議停權1年，將送黨中央做最後決議，今天賴清美淚灑服務處說，無法接受停權處份，希望中央能稟公處理，如果最後結果真是這樣，是不是要逼她「換跑道」，她的團隊絕不會缺席。

議員賴清美上月因到芳苑鄉王功派出所停車場欲臨停，被值班員警制止，她氣憤po網認為員警態度傲慢、沒有服務精神，不過網民卻一面倒聲援員警，批評她「耍特權」，賴清美最後帶著茶葉前往王功派出所致意，說是誤會一場，已和警方化解誤會。

但近日民進黨彰化縣黨部評議委員會開會後建議將賴清美停權1年，並將送黨中央做最後決議。

賴清美今天說，她可能是人紅是非多，有人要聯合次要敵人打擊主要敵人，她當議員20年來，從沒有議員被停權，希望中央黨部稟公處理，誰對誰錯還她一個公道，先前有重量級的有桃色糾紛，也沒人處理，她的停車事件她都已經處理好了，黨部現在要對她停權，她也很納悶。

賴清美甚至激動落淚說，不管黨部要她做什麼，她都有遵守，但現在三個評議委員過了，就要「處理她」，這樣的結果，讓人覺得她是否做了天大對不起黨的事情？但「她沒有啊」，她熱愛民進黨，現在只聽中央處置，其他的她不管，萬一最後真的她不能選縣議員了，她還有團隊，團隊裡的人也可以選，她不屬於派系，她的力量就是民眾給她的。

她說，今天她還盡心忙著罷免連署，已入黨逾卅年，如果最後的結果真是這樣，是不是要逼著她「換跑道」？但最後中央做怎樣的決定她都會遵守，但未來她的團隊絕不會缺席。

民進黨彰化縣評議委員會召集人江天寶表示，賴清美議員對民進黨貢獻很多，是資深前輩，評委會是依照執委會送給評委會的議題做出懲處，懲處結果會送到黨中央，由黨中央做最後的決定，賴清美也有申訴權利，一切尊重她。至於如果確定停權1年，會不會影響到明年的縣議員登記，就要看中央擬定的登記與提名時間。

議員 賴清美

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