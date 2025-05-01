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台中首波物調券明發放！天津路商圈131店最低下殺4折

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市天津路商圈有「台中五分埔」之稱，為中台灣最大的流行服飾批發集散地。圖／台中市政府提供
台中市天津路商圈有「台中五分埔」之稱，為中台灣最大的流行服飾批發集散地。圖／台中市政府提供

台中今年首波物調券明起至4日連發三天，以服飾批發零售聞名全國的天津路商圈，串聯131間店家推出「不惜本折扣」，不限量憑物調券消費至少8折，部分商品最低下殺4折，甚至強調「1張物調券就能帶走1件衣服」，買越多折扣越多。

經發局說明，天津路商圈有「台中五分埔」之稱，為中台灣最大的流行服飾批發集散地，更是時裝潮流指標，男女童裝、配件鞋類一應俱全，只要來商圈走一圈，就可掌握今年的流行趨勢。

天津路商圈表示，商圈以節慶方式響應物調券，適用店家會推出特惠專區，1件不到200元，店內商品基本折扣8折，還有5折以下低於批發價超值折扣，預估3天內可賣出至少4500件。

以創始最早、韓系風格的「大嘉服飾」為例，店內一律半價，加上物調券100元換200元性質，等於「對折再對折」，平時400元的成衣，花100元就能帶走。

經發局指出，商圈知名店家如30年經典不敗童裝「十方童裝」及「上穎童裝」、流行男女裝「東陽」及「冠都」，休閒牛仔及團體服飾「盈村」，高CP值皮革皮包「大馬皮件」、還有專賣唐裝旗袍的「孟格服飾」等，逛完一條街全身都搞定。更多資訊可上經發局網頁https://www.economic.taichung.gov.tw/2957065/post查詢。

經發局長張峯源表示，三大節慶經濟計畫首波物調券發放，強調刺激消費，挺商家、助民眾把錢變大，還能帶動觀光旅遊及店家行銷效益，為使全市各區攤商、店家皆能雨露均霑，民眾也有更多消費選擇，活動場域除商圈外，還有公有市場、民營及公有委外市場、夜市攤販集中區及產業故事館會員店家，總計107處場域共同發放，預期帶來逾7000萬元商機。

台中市天津路商圈響應物調券，指定店家最低4折、全面8折優惠。圖／台中市政府提供
台中市天津路商圈響應物調券，指定店家最低4折、全面8折優惠。圖／台中市政府提供

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