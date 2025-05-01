台中首波物調券明發放！天津路商圈131店最低下殺4折

台中今年首波物調券明起至4日連發三天，以服飾批發零售聞名全國的天津路商圈，串聯131間店家推出「不惜本折扣」，不限量憑物調券消費至少8折，部分商品最低下殺4折，甚至強調「1張物調券就能帶走1件衣服」，買越多折扣越多。

經發局說明，天津路商圈有「台中五分埔」之稱，為中台灣最大的流行服飾批發集散地，更是時裝潮流指標，男女童裝、配件鞋類一應俱全，只要來商圈走一圈，就可掌握今年的流行趨勢。

天津路商圈表示，商圈以節慶方式響應物調券，適用店家會推出特惠專區，1件不到200元，店內商品基本折扣8折，還有5折以下低於批發價超值折扣，預估3天內可賣出至少4500件。

以創始最早、韓系風格的「大嘉服飾」為例，店內一律半價，加上物調券100元換200元性質，等於「對折再對折」，平時400元的成衣，花100元就能帶走。

經發局指出，商圈知名店家如30年經典不敗童裝「十方童裝」及「上穎童裝」、流行男女裝「東陽」及「冠都」，休閒牛仔及團體服飾「盈村」，高CP值皮革皮包「大馬皮件」、還有專賣唐裝旗袍的「孟格服飾」等，逛完一條街全身都搞定。更多資訊可上經發局網頁https://www.economic.taichung.gov.tw/2957065/post查詢。