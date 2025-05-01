日月潭淤積沙洲煞風景 「水力發電排砂」為明潭美容延壽

日月潭是天然湖泊兼水力發電水庫，但水庫啟用91年來，淤積率達18%。台電今年首度啟用「水力發電排砂」，利用4公里長輸泥管，將淤泥混合潭水後排除，預計年底清除6萬噸淤泥，未來每年排砂量若達36萬噸將可達「出入平衡」，為日月潭美容兼延壽。

日月潭湖光山色，環潭均可見碧波蕩漾，但在大竹湖水域，看到潭岸明顯淤積沙洲，相當煞風景。台電表示，日月潭是「離槽水庫」從武界壩取水，因此取水口所在的大竹湖區域，經常可看到淤積沙洲。

過去台電以挖土機在大竹湖區域挖淤泥，並把濕泥暫放在高灘地，經數月曝曬脫水，再由砂石車清運。但一年只能清掉4千噸淤泥，但日月潭平均每年淤積量是每年38萬噸，落差很大。

日月潭水庫在1934年啟用，水庫容量1億7千萬噸，但淤積問題，除了在大竹湖水域形成大片沙洲，影響景觀，多年來累計淤積量3千萬噸，淤積率達18%，也影響水庫蓄水量和壽命。這些淤泥商業價值低，難以二次利用，卻要花不少經費清除運到土石方資源堆置處理場，甚至常找不到砂石車願意運泥。

台電大觀電廠表示，為了改善淤積情況，今年首度進行水力發電排砂，透過潭底4公里長的輸泥管，將大竹湖淤泥送到發電放水口，混合潭水後一邊發電、一邊清淤，排砂水流入下游濁水溪。