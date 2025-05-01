台中海洋館裝修一再延宕 恐錯失今年暑假親子觀光商機

台中海洋生物館開幕日期再延宕，原本依約預計今年5月底開幕營運，台中市觀旅局表示，目前OT廠商仍在進行施工裝修及測試中，但廠商恐難如期開幕，據現場工班人員說，最快也要7月底才可能全部完工啟用，屆時很難搶攻今年暑假親子觀光商機，但5月4日起市府已調整309、679及688路市公車動線進入館前道路，並增設「台中海洋館」及「梧棲觀光漁港1」等2公車停靠站，串聯台中、大甲、清水車站、朝馬、台中國際機場等地。

台中海洋生物館緊鄰梧棲漁港，斥資8.2億元打造主建築，早於2019年3月完工，是前市長胡志強任內規畫，館名由企鵝轉為白海豚館，接著由前市長林佳龍規劃水母等海洋生物，但因基本營運設施興建工程流標6次，到現任市長盧秀燕第二任期，原本預計今年五月底要開幕，但合約廠商表示還無法正式營運，目前海洋館不得其門而入，且館內未見任何施工跡象，恐再延冗至今年暑假後。

由於台中海洋館與梧棲漁港原本的聯絡道路為阻斷，為解決台中港有館無路窘境，市府開闢一條長約720公尺館前聯外道路，今年2月舉行完工通車典禮，但地方民代可惜地說，海生館建築物已完工好幾年，但至今市府仍遲遲無法開館，甚至連暑假親子商機都可能錯失；台中市觀旅局表示，海洋生物館於去年5月24日依契約規定點交，由OT廠商進行裝修工程，目前OT廠商全力趕辦中，依照合約預計於今年5月25日前開幕，但因廠商僱工困難，延後開幕機率很高，以今年第二季暑假營運為目標。