彰南國民運動中心10月底前短期營運 游泳池免費1周

彰南國民運動中心前營運業者與彰化縣政府終止契約，場館委託短期營運縣府已完成招標，即日起至10月31日再次開館營運，並推出游泳池及體適能中心2日起免費1周體驗。

彰南國民運動中心於民國110年起由凱格大巨蛋運動股份有限公司營運管理，廠商因保固、設施等問題與縣府終止契約，營運服務至昨天。

彰化縣政府教育處今天發布新聞稿，場館已委由頡承運動發展股份有限公司短期營運，營運時間為5月1日至10月31日。

為讓營運不中斷，今天上午因應資產點交及場館清潔作業不開放，下午1時至晚間10時僅開放羽球場、桌球及綜合球場；明天起全館正常營運，開放時間為每天上午6時至晚間10時。

教育處表示，短期營運期間比照原收費標準，並提供公益時段，平假日為周一至周日上午8時至10時、周一至周五下午2時至4時，暑假為周一到周五上午8時至10時。

短期營運廠商推出游泳池及體適能中心免費1周體驗，民眾於5月2日至5月8日皆可免費入館使用。

教育處指出，縣府於短期營運期間將同步辦理重新招商程序，預計今年10月底前完成彰南國民運動中心長期新廠商遴選，再由新廠商正式接手營運。