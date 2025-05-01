彰化員林黃金帝國大樓釋出法拍標的 124萬元起標
法務部行政執行署彰化分署將於5月6日舉辦理拍賣會，這次最特別的拍賣標的是坐落於員林市黃金帝國大樓2樓及地下4樓的建物與土地持分，房屋面積約11.3坪，當天一拍最低總價為124萬元。
彰化分署表示，黃金帝國原是員林地標建築，最風光時有電影院、溜冰場、美食街，因921地震成為危樓，彰化縣府將進行彰化縣首件公辦都市更新案，上周已開拆，預計明年5月完成拆除，將規劃重建為地上22層之住商大樓。此次拍賣的建物與土地持分義務人為黃金帝國原推案建商，因滯欠房屋稅及地價稅而被移送彰化分署執行。得標人將成為都更重建區段的土地所有權人及合法建築物所有權人，依據都市更新條例的規定，有機會分配更新後的土地、建築物或權利金。
法拍會當天還有二項吸睛物件，分別是彰化市泰和路3層樓的透天，佔地23坪，位在靜巷宜自住，還有大村完整農地2筆合計約42坪，近員林有發展潛能，投資自用兩相宜。彰化透天與大村農地目前皆為三拍，最低總價剛好都是588.8萬元，有興趣的民眾可參閱分署拍賣公告。
當天還有多筆位於彰化市、花壇、埔心、南投市、竹山、名間、草屯、仁愛、鹿谷、中寮、信義的土地，以及溪州、田尾與和美的透天厝與大樓。彰化分署表示，歡迎想買不動產的民眾多加利用通訊投標，在5月5日以前將投標文件寄達「彰化光復路郵局23-119號信箱」，分署會有專人取件與通知，於5月6日下午2點半至3點也可到拍賣室現場投標，下午3點進行開標。
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