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誰亂丟垃圾 投89線裝監視器取締
南投仁愛投89線力行產業道路有「全台最爛道路」之稱，由該路線銜接要進入中興大學試驗分場產業道路一帶，地處偏遠，常遭人棄置廢棄物。林業保育署南投分署近日派員清理，將裝監視器取締，當地村落加強宣導勿亂丟垃圾。
投89線力行產業道路是力行、紅葉等部落民生及農產載運的必經道路，過去幾乎逢雨必坍，有「全台最爛道路」之稱，但經縣府逐年改善後，道路品質及安全漸獲提升；但因地處偏遠，沿途道路、坡谷遭棄置廢棄物，偶有所聞。
其中，從投89線要銜接進入中興大學高冷地園藝試驗分場產業道路一帶，由於轉彎處路側較寬，常遭人棄置瓶罐、紙盒、紙杯等，甚至家用垃圾，淪為髒亂死角，林業保育署南投分署派員近日派員前往掃除清理，清出10多個麻布袋垃圾。
林保署南投分署表示，由於投89線約44.6公里與農路「農投仁7」起點處，經常遭人丟棄垃圾，先前均由該分署不定時派員清理，並將垃圾運至仁愛鄉公所清潔隊協助處理，但清乾淨又被丟，決定將裝設監視系統，加強監控取締。
而投89線沿線村落近期也向加強宣導，提醒居民勿亂丟垃圾；仁愛鄉公所呼籲，山林環境需要共同維護，垃圾或廚餘都需自行妥善，降低對高山生態環境造成影響，若經查獲違規，依法可罰1200元至6000元罰鍰。
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