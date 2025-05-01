台中清水眷村修14年還在二期 被批比建捷運還慢

台中清水眷村文化園區目前處第二期修復工程，民代批評，該園區已修復14年仍在二期，「比建捷運還慢」，反觀審計新村、刑務所宿舍群已修復完工。台中市副市長鄭照新回應，清水眷村屬於文化資產建築，修復工程都要依文資法，慢工出細活。

清水眷村文化園區占地約6.25公頃，是原空軍眷舍信義新村，包含遺址和聚落群等重要文化資產身分，是現存13處全國眷村文化保存區中少見的大型園區，共規畫四期修復工程，目前處第二期，經費超過2億1千萬元。

議員楊典忠表示，清水眷村園區總面積1萬8千坪，14年市府只修復面積1600坪，比率不到1成，125棟房舍只有修復18棟，可見市府明顯拖延、消極。

楊典忠說，台中4大眷舍聚落審計新村、光復新村、刑務所宿舍群與清水眷村，都是在台中市合併升格後確認文資身分，啟動修復再利用，審計新村、光復新村因摘星計畫，成台中青創基地、網紅熱門打卡景點，刑務所宿舍群更被中央選為國家漫畫博物館，反觀清水眷村14年來只修復第一期，質疑市府文資修復大小眼。

副市長鄭照新回應，清水眷村文化園區第二期修復工程去年9月開工，修復工程涵蓋42棟建築，預計2027年7月完工，第三期再修復25棟，目前正向中央申請經費。

文化局長陳佳君說，清水眷村地下有中社考古遺址，登錄為聚落群，修復必須符合文資法程序，增加修復難度，第二期工程修復預定在2027年完工，第三期將爭取中央補助4億。