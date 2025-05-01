聽新聞
0:00 / 0:00

台中清水眷村修14年還在二期 被批比建捷運還慢

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
民進黨議員楊典忠昨批評，清水眷村文化園區修復14年仍在二期，進度緩慢。記者余采瀅／攝影
民進黨議員楊典忠昨批評，清水眷村文化園區修復14年仍在二期，進度緩慢。記者余采瀅／攝影

台中清水眷村文化園區目前處第二期修復工程，民代批評，該園區已修復14年仍在二期，「比建捷運還慢」，反觀審計新村、刑務所宿舍群已修復完工。台中市副市長鄭照新回應，清水眷村屬於文化資產建築，修復工程都要依文資法，慢工出細活。

清水眷村文化園區占地約6.25公頃，是原空軍眷舍信義新村，包含遺址和聚落群等重要文化資產身分，是現存13處全國眷村文化保存區中少見的大型園區，共規畫四期修復工程，目前處第二期，經費超過2億1千萬元。

議員楊典忠表示，清水眷村園區總面積1萬8千坪，14年市府只修復面積1600坪，比率不到1成，125棟房舍只有修復18棟，可見市府明顯拖延、消極。

楊典忠說，台中4大眷舍聚落審計新村、光復新村、刑務所宿舍群與清水眷村，都是在台中市合併升格後確認文資身分，啟動修復再利用，審計新村、光復新村因摘星計畫，成台中青創基地、網紅熱門打卡景點，刑務所宿舍群更被中央選為國家漫畫博物館，反觀清水眷村14年來只修復第一期，質疑市府文資修復大小眼。

副市長鄭照新回應，清水眷村文化園區第二期修復工程去年9月開工，修復工程涵蓋42棟建築，預計2027年7月完工，第三期再修復25棟，目前正向中央申請經費。

文化局長陳佳君說，清水眷村地下有中社考古遺址，登錄為聚落群，修復必須符合文資法程序，增加修復難度，第二期工程修復預定在2027年完工，第三期將爭取中央補助4億。

光復新村 博物館 宿舍 文化資產 文資法 景點 眷村 鄭照新

延伸閱讀

清水眷村修復14年仍停在二期修復 議員：比蓋捷運還慢

中市原創漫畫創作補助最高僅徵38件 議員批成效不佳

從小培養棒球迷 台中議員推學生觀賽「銅板價」

台中租屋想設籍遭拒沒福利又挨罰 議員批雙重懲罰

相關新聞

台中清水眷村修14年還在二期 被批比建捷運還慢

台中清水眷村文化園區目前處第二期修復工程，民代批評，該園區已修復14年仍在二期，「比建捷運還慢」，反觀審計新村、刑務所宿...

誰亂丟垃圾 投89線裝監視器取締

南投仁愛投89線力行產業道路有「全台最爛道路」之稱，由該路線銜接要進入中興大學試驗分場產業道路一帶，地處偏遠，常遭人棄置...

派出所停車被批「耍特權」 民進黨彰化縣議員賴清美遭停權1年

民進黨彰化縣五連霸縣議員賴清美在今年3月21日下午，開車到芳苑警分局王功派出所暫停等人，被值班員警驅趕發生爭執，被批評「...

粉紅超跑來了！白沙屯媽5/2經龍井到彰化交通管制曝

苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖進香活動，明天5月1日晚間11時25分起駕南下進香，今年有近33萬人報名參加。台中市警局烏日分局...

全台最爛道路！投89線裝監視器逮人 專抓亂丟垃圾

南投仁愛投89線力行產業道路有「全台最爛道路」之稱，由該路線銜接要進入中興大學試驗分場產業道路一帶，因地處偏遠，常遭人棄...

立委蔡其昌盼改善台中機場動線 交通部允諾啟動跨部會協調

台中機場國際航線數量明顯增加，旅客入境時因動線混亂而抱怨不斷。民進黨立委蔡其昌30日於立法院交通委員會上，要求交通部與民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。