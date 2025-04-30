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派出所停車被批「耍特權」 民進黨彰化縣議員賴清美遭停權1年

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派出所停車被批「耍特權」 民進黨彰化縣議員賴清美遭停權1年

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
民進黨彰化縣議員賴清美3月21日約朋友碰面拿東西，將車開進芳苑警分局王功派出所巡邏車停車位暫時停車，被值班警員「驅離」，雙方進而發生口角。本報資料照片
民進黨彰化縣議員賴清美3月21日約朋友碰面拿東西，將車開進芳苑警分局王功派出所巡邏車停車位暫時停車，被值班警員「驅離」，雙方進而發生口角。本報資料照片

民進黨彰化縣五連霸縣議員賴清美在今年3月21日下午，開車到芳苑警分局王功派出所暫停等人，被值班員警驅趕發生爭執，被批評「耍特權」，經民進黨中央直接交下縣黨部評委會評議，決議停權1年。賴清美獲知後，批評是「派系批鬥」，如果因此無法選議員，只好挑戰立委。

賴清美說，縣黨部評委會對她停權一年的決議，她不僅未收到書面通知，連口頭知會也沒有，她並質疑縣黨部評委會無權處分縣議員，中央才有權，因此此一停權處分沒有效力。

賴清美到王功派出所停車，與值班警員發生爭執，引發爭議，被批評是在耍特權，此事驚動中央黨部，指示民進黨彰化縣黨部，以賴清美個人言行引起社會議論，影響黨的形象，依程序由黨內評議機制處理，縣黨部評委會4月28日決議，將賴清美停權一年處分。

賴清美說，當她忙著罷免連署，地方黨部卻是忙著把她停權，「欲加之罪何患無辭」，事件發生時，她被網軍霸凌欺負了，還要被評委大人們停權，有可能影響到明年的縣議員提名，如果這不是派系批鬥，那什麼才是批鬥，她期待中央黨部會給予明察秋毫，秉公的處置。

民進黨彰化縣評議委員會召集人江天寶表示，賴清美的言行在網路、媒體及政論節目上引發廣泛討論，已對黨的形象造成損害，因此委員會決議停權一年。江天寶也坦言，賴清美是黨內資深議員，長期熱心服務，是黨的重要資產，對這樣的處分感到遺憾，但仍須尊重評委會的決議。

賴清美說，此次停車紛爭，事後她已前往王功派出所親自帶著茶葉前往王功派出所致意，陳姓員警休假，由沈威志所長代表接受，雙方當面釋疑，化解誤會。沒想到，評議委員會竟然仍做出停權一年處分，況且自己加入民進黨超過30年，一路走來備感艱辛，卻因一時情緒發言遭重懲，她無法接受。

若是被停權一年成立，賴清美可能無法再選縣議員，她說，到時候她可能只有去挑戰立委，讓選民來評斷。

議員 賴清美

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