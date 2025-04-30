快訊

川普首份GDP成績單出爐 美Q1經濟萎縮0.3%為3年來首見

興櫃2024年度財報公告！16家賺逾一個股本 這家是獲利王

北東有雨！周末首波梅雨鋒面來襲 下周另道鋒面再接力

中市議員批宣傳品入校園 立委羅廷瑋：勿太多政治遐想

中央社／ 台中30日電
立委羅廷瑋。聯合報系記者趙容萱／攝影
立委羅廷瑋。聯合報系記者趙容萱／攝影

台中市議員陳雅惠今天說，有學校在聯絡簿張貼立委羅廷瑋活動訊息，涉違行政中立。台中市教育局指出，將調查釐清是否有疏失或違規。羅廷瑋表示，不要有太多政治遐想。

民進黨台中市議員陳雅惠今天在議會質詢指出，有學校協助發放由國民黨立委羅廷瑋辦公室主辦的「馬戲同樂會」宣傳品，訊息貼紙製作有「雙版本」，校內版本隱去羅廷瑋的姓名與肖像，對外版本有大幅標示姓名與肖像，涉違行政中立，教育局應該要守住教育最後一道防線。

台中市教育局長蔣偉民答詢表示，教育局非活動的主辦或協辦單位，局內未核發相關公文，將調查宣傳品如何流入學校，並檢討學校在行政程序上是否有疏失或違規。

校方告訴中央社記者，相關貼紙放在牛皮紙袋中，上週有人放到校內警衛室，警衛拿到辦公室後，有老師發現這是活動訊息，想提供家長參考才張貼聯絡簿，日後會更詳細審酌活動訊息。

羅廷瑋接受媒體採訪指出，舉行親子活動宣傳不分藍綠，全國都有前例，已行之有年，其他縣市的綠營政治人物也會直接寫上名字。他是現任立委，每年都舉辦親子活動，不要有太多政治遐想。

台中市 教育局 羅廷瑋

延伸閱讀

動物收容所安樂死條件增無法自行飲食、排泄等 農業部認同

砸書款250萬馳援隊友 羅智強打造反惡罷台灣戰車隊

整理包／全台「大罷免」18藍委達二階法定門檻！送件截止日曝 掌握各黨名單、流程進度

全台大罷免…台中這3區罷藍委過二階 送件日期曝光

相關新聞

粉紅超跑來了！白沙屯媽5/2經龍井到彰化交通管制曝

苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖進香活動，明天5月1日晚間11時25分起駕南下進香，今年有近33萬人報名參加。台中市警局烏日分局...

全台最爛道路！投89線裝監視器逮人 專抓亂丟垃圾

南投仁愛投89線力行產業道路有「全台最爛道路」之稱，由該路線銜接要進入中興大學試驗分場產業道路一帶，因地處偏遠，常遭人棄...

立委蔡其昌盼改善台中機場動線 交通部允諾啟動跨部會協調

台中機場國際航線數量明顯增加，旅客入境時因動線混亂而抱怨不斷。民進黨立委蔡其昌30日於立法院交通委員會上，要求交通部與民...

身障慈母獲選彰化模範母親 醫師兒：媽媽讓他們有滿滿幸福感

彰化縣田尾鄉今年表揚20位模範母親，其中邱孟李雖因小兒麻痺症，行動不便，但她仍盡心照顧一家人，長子吳俊遠醫師說，媽媽雖是...

10天內2死！防國6橋聳雲天墜橋 防護網擬延伸至隧道口

國道六號國姓交流道高架橋路段，10天內發生2起墜橋死亡案，而該路段自近5年至少已發生9起；部分區段雖已設置防護網，但仍防...

官方認證 台中商業蓬勃8項經濟指標5項奪六都第一

台中市經發局今表示，台中市有全台「店王」新光三越、「店后」大遠百兩家百貨公司，去年整體營業額達945億元，今年北屯漢神洲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。