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粉紅超跑來了！白沙屯媽5/2經龍井到彰化交通管制曝

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
白沙屯媽明晚起駕，台中市烏日警分局預計5月2日上午8時至下午2時針對媽祖鑾轎行經龍井區西濱路沿線交通疏導。圖／警方提供
白沙屯媽明晚起駕，台中市烏日警分局預計5月2日上午8時至下午2時針對媽祖鑾轎行經龍井區西濱路沿線交通疏導。圖／警方提供

苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖進香活動，明天5月1日晚間11時25分起駕南下進香，今年有近33萬人報名參加。台中市警局烏日分局說明，白沙屯媽祖鑾轎預計5月2日上午進入台中市龍井區西濱路二段、三段南下，中午從中彰大橋進入彰化縣。警方當天上午8時至下午2時在沿線實施彈性交通疏導。

烏日警分局全程規畫相關任務編組，分別有鑾轎制服安維組、鑾轎便衣便衣蒐證組、機動防處組、掃炮組、檢扒兼防踩踏組、MP組、交通疏導機巡組、交通事故處理組等，投入警、民力共計113人，實施進香活動安全維護及沿線交通疏導勤務。

烏日警分局說明，因應白沙屯媽起駕將有大量信徒跟隨鑾轎，5月2日上午8時至下午2時，龍井區西濱路二段、三段沿線實施彈性交通疏導，管制最外側兩車道供白沙屯媽祖及信眾行走，請行經車輛改道行駛於內側快車道。西部濱海公路（台17線）中彰大橋段，南下往彰化方向禁止大型車進入，並請用路人提早改道，欲前往彰化車輛可改由台61線行駛。

烏日警分局指出，警方將在各重要路口編派警力實施交通指揮、疏導管制，若發現車流壅塞情事，警方將立即啟動交通快打，以有效疏導交通，維持交通順暢，屆時請民眾配合警方指揮，以維護交通安全及秩序，也呼籲民眾多搭乘大眾交通工具、多利用替代道路，減少交通衝擊。

烏日警分局分局長劉雲鵬表示，此次白沙屯媽祖「香燈腳」人數再創新高，追隨著媽祖的步伐，為了維護遶境秩序，讓進香隊伍一路順暢、平安，各警、民力，實施安全維護及沿線交通疏導，盡心盡力護送鑾轎前進。

白沙屯媽祖 進香

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