中央砸1.16億助攻 台中忠明南路整修完工

台中市南區忠明南路的道路改善工程正式完工。內政部次長董建宏30日親自出席啟用典禮表示，這段從南屯路一段到國光路的道路，全長3.4公里，總經費1.54億元，內政部透過前瞻基礎建設計畫補助了台中市1.16億元，補助比例高達75%。

董建宏介紹，這次工程除了全面更新道路鋪面與標線品質，也改善了人行道，針對15個重要路口進行安全優化。整條路線沿途包含中興大學、大勇、和平與信義等國小、崇倫國中，以及健康公園、忠明綠園道，是學生上下學與民眾休憩的重要路段。

工程內容包括拓寬人行道、清除障礙物、設置無障礙坡道、行人庇護島，並優化天橋出入口，讓通行更安全、順暢，特別對嬰兒車家庭與身心障礙者也更加友善。

此外，也新增了偏心左轉車道、擴大槽化島、調整行穿線，並整合號誌與照明設備，設立共桿燈柱共32支，並將近2公里的纜線埋入地下，不只提升通行品質，也讓街景更整齊、美觀。

董建宏指出，中央一直以來積極協助台中市改善人行與交通環境，近年來光是在台中市就投入超過102億元，透過多項計畫改善校園周邊、生活圈道路與城鄉交通品質。

董建宏呼籲，立法院能儘快通過前瞻基礎建設第五期預算，讓中央與地方持續合作，打造更安全、更宜居的台灣。