中央砸1.16億助攻 台中忠明南路整修完工
台中市南區忠明南路的道路改善工程正式完工。內政部次長董建宏30日親自出席啟用典禮表示，這段從南屯路一段到國光路的道路，全長3.4公里，總經費1.54億元，內政部透過前瞻基礎建設計畫補助了台中市1.16億元，補助比例高達75%。
董建宏介紹，這次工程除了全面更新道路鋪面與標線品質，也改善了人行道，針對15個重要路口進行安全優化。整條路線沿途包含中興大學、大勇、和平與信義等國小、崇倫國中，以及健康公園、忠明綠園道，是學生上下學與民眾休憩的重要路段。
工程內容包括拓寬人行道、清除障礙物、設置無障礙坡道、行人庇護島，並優化天橋出入口，讓通行更安全、順暢，特別對嬰兒車家庭與身心障礙者也更加友善。
此外，也新增了偏心左轉車道、擴大槽化島、調整行穿線，並整合號誌與照明設備，設立共桿燈柱共32支，並將近2公里的纜線埋入地下，不只提升通行品質，也讓街景更整齊、美觀。
董建宏指出，中央一直以來積極協助台中市改善人行與交通環境，近年來光是在台中市就投入超過102億元，透過多項計畫改善校園周邊、生活圈道路與城鄉交通品質。
董建宏呼籲，立法院能儘快通過前瞻基礎建設第五期預算，讓中央與地方持續合作，打造更安全、更宜居的台灣。
今天的啟用典禮，包括台中市長盧秀燕、內政部國土管理署總工程司游源順與中區都市基礎工程分署長陳俊雄，以及多位地方民代也到場見證這項市政成果。
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