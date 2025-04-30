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全台最爛道路！投89線裝監視器逮人 專抓亂丟垃圾

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投仁愛投89線銜接要進入中興大學試驗分場產業道路一帶，常遭人棄置廢棄物，林保署南投分署近日派員清理，更將裝設監視器取締。圖／民眾提供
南投仁愛投89線銜接要進入中興大學試驗分場產業道路一帶，常遭人棄置廢棄物，林保署南投分署近日派員清理，更將裝設監視器取締。圖／民眾提供

南投仁愛投89線力行產業道路有「全台最爛道路」之稱，由該路線銜接要進入中興大學試驗分場產業道路一帶，因地處偏遠，常遭人棄置廢棄物。林業保育署南投分署近日派員清理，後續將裝監視器取締，當地村落也加強宣導勿亂丟垃圾。

投89線力行產業道路是力行、紅葉等部落民生及農產載運的必經道路，過去幾乎逢雨必坍，有「全台最爛道路」之稱，但經縣府逐年改善後，道路品質及安全漸獲提升；不過因地處偏遠，沿途道路、坡谷遭棄置廢棄物，偶有所聞。

其中，從投89線要銜接進入中興大學高冷地園藝試驗分場產業道路一帶，由於轉彎處路側較寬，常遭人棄置瓶罐、紙盒、紙杯等，甚至家用垃圾，淪為髒亂死角，林業保育署南投分署派員近日派員前往掃除清理，清出10多個麻布袋垃圾。

林保署南投分署表示，由於投89線約44.6公里與農路「農投仁7」起點處，經常遭人丟棄垃圾，先前均由該分署不定時派員清理，並將垃圾運至仁愛鄉公所清潔隊協助處理，但清乾淨又被丟，因此決定將裝設監視系統，加強監控取締。

而投89線沿線村落近期也向加強宣導，提醒居民勿亂丟垃圾；仁愛鄉公所也呼籲，山林環境需要共同維護，垃圾或廚餘都需自行妥善，降低對高山生態環境造成影響，亂丟垃圾若經查獲，依法可處新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰。

南投仁愛投89線銜接要進入中興大學試驗分場產業道路一帶，常遭人棄置廢棄物，林保署南投分署近日派員清理，更將裝設監視器取締。圖／民眾提供
南投仁愛投89線銜接要進入中興大學試驗分場產業道路一帶，常遭人棄置廢棄物，林保署南投分署近日派員清理，更將裝設監視器取締。圖／民眾提供
南投仁愛投89線銜接要進入中興大學試驗分場產業道路一帶，常遭人棄置廢棄物，林保署南投分署近日派員清理，更將裝設監視器取締。圖／民眾提供
南投仁愛投89線銜接要進入中興大學試驗分場產業道路一帶，常遭人棄置廢棄物，林保署南投分署近日派員清理，更將裝設監視器取締。圖／民眾提供

中興大學 南投 廢棄物

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