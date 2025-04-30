立委蔡其昌盼改善台中機場動線 交通部允諾啟動跨部會協調

台中機場國際航線數量明顯增加，旅客入境時因動線混亂而抱怨不斷。民進黨立委蔡其昌30日於立法院交通委員會上，要求交通部與民航局應通盤檢討，解決現況問題並預作因應未來航班成長準備。對此，交通部長陳世凱允諾，將啟動跨部會協調。

蔡其昌指出，推動國際航線是中部民眾長年期待，也是他擔任立委以來持續推動的重要目標，如今成果逐步落地，但台中機場的地面服務、檢疫動線、空間配置等環節，卻頻頻出現擁擠與混亂。

蔡其昌提到，目前入境流程涉及多個單位，包括機場營運管理、檢疫安檢與關務等，若無清晰的分工與空間調度，勢必導致旅客動線交錯、排隊時間過長。他要求民航局儘速盤點現有設施，包括是否能增加X光機、重新調整檢疫與通關動線，並與相關單位進行跨部會協調，同步改善。

蔡其昌強調，台中機場是中部走向國際的主力據點，若未提前準備，將來航班增加時將難以因應。

民航局長何淑萍回應，針對屬於機場本身的營運部分，民航局已召開相關會議，將儘速研議包括航班時段密集等問題，並調整時間配置以紓解壓力。至於檢疫與關務等涉及其他中央部會的單位，協調程序相對複雜。對此，陳世凱也在當場允諾，將啟動跨部會溝通。