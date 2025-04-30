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身障慈母獲選彰化模範母親 醫師兒：媽媽讓他們有滿滿幸福感
彰化縣田尾鄉今年表揚20位模範母親，其中邱孟李雖因小兒麻痺症，行動不便，但她仍盡心照顧一家人，長子吳俊遠醫師說，媽媽雖是平凡的家庭主婦，但辛苦操持家務，讓他們享受到家的溫暖，也用身教影響子女。
田尾鄉長許淑美27日表揚今年20位模範母親，許淑美說，母親的責任從傳統農業社會的照顧者，到現今更得具備照顧家庭、兼具工作、服務鄉里等多重角色，是社會中最堅韌與溫柔的力量。
睦宜村76歲的黃葉麗榮獲「縣模範母親代表」，她協助丈夫辛苦務農，用心栽培4名子女，平時幫忙社區環境打掃，擔任廟宇志工，子女事業有成，長子黃坤煌經營吉岡營造公司，熱心地方公益、曾任田尾鄉代表會副主席,目前也擔任彰化縣政府縣政顧問。
模範母親邱孟李雖因小兒麻痺症，行動不便，但也辛勤操持家務，長子吳俊遠是國防醫學院公費生，現任田中榮民之家醫師，次子則在民營公司擔任經理，吳俊遠說，媽媽雖行動不便，但總是把家裡打理得非常好，要照顧他們和爺爺奶奶，以前還得幫爸爸顧彩券行，小時候回家總有熱騰騰飯菜，媽媽讓他們享受到最平凡的幸福感。
96歲彭張雪桔早期協助丈夫彭宗順栽培菊花，彭宗順首創燈照栽培技術，她默默支持，和丈夫一起打拚，見證田尾菊花產業轉型，並扶養６名子女，三子還創辦在地知名餐廳「阿嬤私房菜」，子女皆事業有成，回饋社會。
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