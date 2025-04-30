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台中警局攜手民政系統齊行動 盼打造識詐防護網

中央社／ 台中30日電

台中市警察局今天表示，已與台中市民政局啟動「民政系統全面識詐行動」，希望透過各方管道讓識詐宣導更具真實感，並即時傳遞最新詐騙手法資訊，提升民眾識詐意識。

台中市警局刑事警察大隊今天發布新聞稿指出，市警局29日與台中市民政局舉辦跨局處打詐會議，台中市警局長李文章、台中市民政局長吳世瑋及各區公所、戶政事務所等單位代表皆出席。

會中，李文章表示，近年詐騙手法層出不窮，尤以投資詐騙、網路購物詐騙、假檢警及網路交友詐騙等類型最為猖獗，損失金額動輒達新台幣數百萬元甚至數千萬元以上的案件都時有所聞。

李文章提到，有鑑於民眾人生各階段需求都是民政局服務的重要事務，市警局結合民政局啟動「民政系統全面識詐行動」，透過區長會議，將真實案例作為宣導核心，在鄰里推動宣導工作。

吳世瑋說，將運用里鄰廣播系統，讓民眾都能聽聞身邊真實發生的詐騙事件，相關案例將成為區公所、里鄰廣播系統的重點宣導素材，讓識詐宣導更具真實感。

此外，吳世瑋指出，將結合民政局轄下系統單位，透過多元管道（包括臉書Facebook粉專、LINE群組）即時傳遞最新詐騙手法資訊，且結合各區、里官網放置165打詐儀錶板連結，讓民眾隨時了解詐騙案件發生現況，提升民眾識詐意識，避免受騙。

台中市 李文 詐騙

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