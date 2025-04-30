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10天內2死！防國6橋聳雲天墜橋 防護網擬延伸至隧道口

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
國道6號全線幾乎都是高架道路，其中國姓交流道「橋聳雲天」距地面達70米，匝道線形優美，曾獲「公路八景之首」最出名。聯合報資料照
國道6號全線幾乎都是高架道路，其中國姓交流道「橋聳雲天」距地面達70米，匝道線形優美，曾獲「公路八景之首」最出名。聯合報資料照

國道六號國姓交流道高架橋路段，10天內發生2起墜橋死亡案，而該路段自近5年至少已發生9起；部分區段雖已設置防護網，但仍防不勝防。立委馬文君邀集高公局研議加強防治，擬將防護網延伸至國姓隧道西口，預計10月底前完工。

國道6號全長37.6公里，串連台中霧峰至南投埔里，因全線幾乎都是高架道路，沿途沒T霸，景致優美，被稱為全台最美國道之一；又以國姓交流道「橋聳雲天」高架路面距地面高達70米，匝道線形優美，曾獲選「公路八景之首」最為出名。

只不過，該路段於2009年通車以來，每隔一段時間就有人墜橋身亡，地方盼改善；立委馬文君2023年8月邀高速公路局會勘，透過在國姓交流道及附近主線兩側增設圍籬及防護網防範，有效減少類似情事，不料近期又接連傳出事故狀況。

本月18日，國道警方巡邏發現國道6號西行線17.1K有汽車停靠路肩，車內無人，經通報協尋，在該路段正下方灌木叢中發現駕駛，但明顯死亡；事隔不到2周，前天（28日）於同路段東行線又傳墜橋身亡，而經調查，2案均無外力介入。

立委馬文君為此再邀集高速公路局中區養護工程分局長呂文玉、南投段長王祐瑋等，昨天於立法院辦公室討論加強防範因應墜橋狀況，初步決議，將延續先前強化監控、巡邏、警示、設關懷告示等防制措施，也將針對高風險區域延伸防護網。

馬文君說，先前已針對該路段槽化區增設導桿阻絕車輛停放、紅藍爆閃燈加強警示效果，之後持續強化道路監控，並協調國道警方及公路局加強巡邏，更將延伸防護網到國姓隧道西口，加強防護，待防護網到料後施工，預計10月底能完工。

立委馬文君2023年8月邀高速公路局會勘改善國道六號墜橋狀況，部分區段後續增設圍籬及防護網，但近期又發生類似情事。圖／馬文君立委辦公室提供
立委馬文君2023年8月邀高速公路局會勘改善國道六號墜橋狀況，部分區段後續增設圍籬及防護網，但近期又發生類似情事。圖／馬文君立委辦公室提供
立委馬文君昨再邀高速公路局討論加強改善國道六號墜橋事故，除延續加強相關防制措施，更將針對高風險區域延伸防護網。圖／馬文君立委辦公室提供
立委馬文君昨再邀高速公路局討論加強改善國道六號墜橋事故，除延續加強相關防制措施，更將針對高風險區域延伸防護網。圖／馬文君立委辦公室提供
國道6號全線幾乎都是高架道路，其中國姓交流道「橋聳雲天」距地面達70米，匝道線形優美，曾獲「公路八景之首」最出名。本報資料照
國道6號全線幾乎都是高架道路，其中國姓交流道「橋聳雲天」距地面達70米，匝道線形優美，曾獲「公路八景之首」最出名。本報資料照

國道 死亡 馬文君

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