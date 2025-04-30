官方認證 台中商業蓬勃8項經濟指標5項奪六都第一

台中市經發局今表示，台中市有全台「店王」新光三越、「店后」大遠百兩家百貨公司，去年整體營業額達945億元，今年北屯漢神洲際購物中心也將開幕，整體消費市場直逼千億規模。從經濟部今公布的第一季統計顯示，台中市在公司、商業登記家數與資本額等8項經濟指標中，有5項再次奪得六都第一，且連續16季保持4項以上冠軍，展現穩定成長的投資力道。

經發局長張峯源說，相較於去年第一季，台中商業登記家數成長3703家、成長率2.78%；商業登記資本額成長11.86億元、成長率4.74%；公司登記家數則成長3801家。

另觀察第一季商業登記概況，無論是家數或資本額皆以批發及零售業居冠，依據財政部近年來統計資料，2022至去年台中市的批發零售業家數成長逾4千家，銷售額成長逾576億，顯示家數及規模均呈成長趨勢。

張峯源說，從第一季的公司登記來看，家數與資本額皆以製造業居冠。觀察台中工廠登記概況，截至今年3月，工廠登記家數已達 1萬9130家，登上六都第一。今年第一季新登記工廠家數203家，同樣也居六都之冠，除了顯示台中市在製造業發展居領先地位，也顯示企業對投資台中具有高度信心。產業結構而言，金屬製品製造業仍是主力，占比約36%；其次是機械設備製造業4366家，占22.82%、塑膠製品製造業1588家，占8.3%。

經發局說，台中產業以出口導向為主，易受到國際市場情勢、外國關稅政策等影響。針對美國對等關稅衝擊，市府持續關懷受影響產業狀況，除已成立專案辦公室、提供專線諮詢服務及主動赴公會、舉辦產業園區座談會及海外市場座談會，市長盧秀燕日前也提出六大對策與租稅紓困措施。