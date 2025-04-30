中市府稽查242台娃娃機選物 4件違規依法送辦

台中市食品藥物安全處盤點校園周邊及大型業者設置的販賣機，截至3月底，共查核242台機台，查獲4件涉及化粧品違規案件，違規產品皆已移送來源地縣市衛生局依法處辦。

台中市食安處今天發布新聞稿，今年初主動盤點校園周邊及大型業者設置的販賣機，稽查專案涵蓋食品與化粧品2大類，其中陳列食品的機台共234台，均無違規情形。

另有4台販售化粧品機台查有違規，包括「虎頭蜂零食選物親子樂園中平店」機台擺放3款牙膏，產品標示內容與登錄資料不符，地址也與登錄不一致，已移送產品來源地彰化縣衛生局處辦。「熊嗨星樂園台中東山店」機台擺放的抗菌洗手乳，則未完成化粧品登錄即販售，移請嘉義市政府衛生局處辦。

食安處建議，業者應定期巡查商品品質、標示與保存效期，落實自主管理，才能共同守護消費者健康與安全。