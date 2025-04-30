既有道路未被徵收 彰化縣編預算採競標購置

彰化縣政府為解決未徵收取得的既有道路土地，逐年編列預算，由地主以競標方式參與投標，投標成數最低者優先購置，今年編列3000萬元辦理，為提高民眾投標意願，今年度底價訂為7成，即日起上網公告，6月23日開標，邀請符合資格地主參與投標。

彰化縣府工務處表示，轄管縣道16條、鄉道231條，有甚多路段為未徵收取得的私有既有道路，須等拓寬開闢時一併納入徵收補償，考量辦理時效及及私有既有道路地主眾多，依現行財政狀況，無法全面以徵收補償方式辦理，影響地主權益。

因此縣府從去年起編列1千萬元預算，由地主以競標方式參與投標，投標成數最低者優先購置，以逐年辦理方式解決未徵收取得的既有道路土地，有的地主考量到拓寬及開闢遙不可及，與其空等待，不如參與投標，因此反應熱烈， 全部標出。

縣府今年持續編列3000萬元預算，辦理「114年度彰化縣政府採購私有既有道路土地」招標案，依地主參與投標成數最低者，由縣府將優先購置，依序購置至預算上限為止，購置金額是投標成數乘以公告現值乘以土地面積。