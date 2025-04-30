既有道路未被徵收 彰化縣編預算採競標購置
彰化縣政府為解決未徵收取得的既有道路土地，逐年編列預算，由地主以競標方式參與投標，投標成數最低者優先購置，今年編列3000萬元辦理，為提高民眾投標意願，今年度底價訂為7成，即日起上網公告，6月23日開標，邀請符合資格地主參與投標。
彰化縣府工務處表示，轄管縣道16條、鄉道231條，有甚多路段為未徵收取得的私有既有道路，須等拓寬開闢時一併納入徵收補償，考量辦理時效及及私有既有道路地主眾多，依現行財政狀況，無法全面以徵收補償方式辦理，影響地主權益。
因此縣府從去年起編列1千萬元預算，由地主以競標方式參與投標，投標成數最低者優先購置，以逐年辦理方式解決未徵收取得的既有道路土地，有的地主考量到拓寬及開闢遙不可及，與其空等待，不如參與投標，因此反應熱烈， 全部標出。
縣府今年持續編列3000萬元預算，辦理「114年度彰化縣政府採購私有既有道路土地」招標案，依地主參與投標成數最低者，由縣府將優先購置，依序購置至預算上限為止，購置金額是投標成數乘以公告現值乘以土地面積。
工務處表示，為提高民眾投標意願，今年度底價訂為7成，已上網公告，訂今年6月23日開標，敬邀符合資格地主參與投標。詳細資訊請參閱網址連結：https://tinylink.info/Y59H
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言