攜廖偉翔西屯動土 盧秀燕：有做事要記得恩情

台中市西屯區協和里市民活動中心今動土，市長盧秀燕與立委廖偉翔等人執鏟祈福；盧秀燕說，台語俗諺「有功不一定有賞、撞破要賠」，市政路延伸工程拆掉下七張犁閱覽室，市府破例以教育局用地「賠給」里民蓋活動中心，並指廖偉翔和西屯5名藍綠市議員、里長表示，「他們有做事，要記得他們的恩情」。

台中立委第四選區罷團「展翅廢翔」公布，罷免廖偉翔第二階連署已過法定門檻。盧秀燕今特地提到，廖偉翔叫她「姑婆」，廖偉翔有爭取要為里民蓋一棟新的活動中心，「不然他要跑路」，盧秀燕也逐一點名民進黨市議員林祈烽、陳淑華、國民黨市議員黃馨慧、楊大鋐、張廖乃綸，以協和里長陳靖益，要里民記得有做事民代的恩情。廖偉翔被問及罷免議題，以趕高鐵為由，未回應記者提問。

台中市西屯區協和里今年3月底人口數為5439人，「下七張犁閱覽室」長期為里民集會場所，因配合市政路延伸工程將被拆除，市府傾聽民意，自籌經費逾1727萬元，為里民新建「協和里市民活動中心」，今舉辦動土典禮，預計明年3月完工，里民今天來參加動土典禮。

市長盧秀燕致詞時說，她上任後，和諧打通大智路，過去地方爭取市政路延伸，但因地價不斷上漲，過去市長因太貴沒做，她是西屯媳婦，「當市長一定開闢」，闢建過程波折很多，包括協議經費、拆除「下七張犁閱覽室」等，她有決心要打通。

盧秀燕指出，拆除「下七張犁閱覽室」，地方民代不分藍綠都來爭取要蓋新的里民中心，但用地取得遇到難題，市府有內規，里民活動中心用地不能用公園、運動場，力求公園、運動場方正、完整、不縮水，但此地是唯一例外，因為舊有被政府拆除，因此破例以公園旁的教育用地，蓋一座新的還給里民，達到路可以開通、里民有新活動中心的雙贏局面。