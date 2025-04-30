台中忠明南路斥資1.54億改善今完工 燙平道路、全面拓寬人行道

台中市忠明南路是台中市區重要主要幹道，周邊匯聚校園、公園與住宅區，市府爭取中央補助斥資1.54億元，改善忠明南路（南屯路一段至國光路）已完工，除燙平道路，人行道全面拓寬至3公尺，並優化交通動線。台中市長盧秀燕今出席完工典禮，她說，該案獲內政部高達82%的經費補助，感謝中央支持。

盧秀燕表示，忠明南路是台中市區最重要、最長的主幹道之一，全長超過20公里，沿線人口密集、商家林立，要全面改善實屬不易。市府規劃分5個計畫推動整修工程，南屯路一段至國光路路段已完工，崇德路至北屯路段正施工中，國光路以南段則已進入設計階段。

盧秀燕說，工程改善掌握三大重點，第一，路面採「燙平」鋪設標準，除追求平整，更確保施工品質與耐用性，避免道路快速破損；第二，人行道全面拓寬至3公尺，改善過去人車混行的風險，並保障沿線超過2萬名學生的通學安全；第三，優化交通動線與標誌、增設照明等，針對事故熱點進行檢討設計，增設槽化線、放大安全等待區、擴建中島設施並重劃標線，全面提升交通秩序與安全。

內政部政務次長董建宏指出，中興大學學生針對台中市民對道路交通安全改善的滿意度進行調查，結果顯示超過85%的民眾表示滿意，顯見市府的努力已獲民眾肯定。

中興大學校長詹富智說，忠明南路周邊匯聚校園、公園與住宅區，完善的人本通行環境對學子與民眾的安全至關重要，讓中興大學2萬名師生及社區居民感受到城市進步與宜居品質提升。

建設局長陳大田表示，南區忠明南路為台中近期改善長度最長的市區環狀重要幹道，著重於行人安全與無障礙空間營造，同時也針對重要路口改善偏心左轉車道，降低交通延滯與路口衝突。