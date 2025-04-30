白沙屯媽祖配置警力僅大甲媽祖3成 彰化警方分析原因

苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖徒步前往雲林北港朝天宮10天9夜進香活動，來回程均會行經彰化縣，為執行安全維護及交通疏導，彰化縣警察局將規畫750人次警力，與4月初的大甲媽祖遶境活動投入2558人次警力相比，不到三分之一。

白沙屯媽祖預定5月1日23時25分登轎後，2日凌晨出發，預定5月3日抵達北港朝天宮，由於行程甚趕，「粉紅超跑」將以急行軍方式趕行程。

彰化警方估計，白沙屯媽祖可能在5月2日中午前，會沿海線從台中市通過中彰大橋進入彰化縣，雖然白沙屯媽祖的行進路線飄忽不定，但預估白沙屯媽祖將短暫停轎伸港福安宮後，即會繼續南下，往雲林北港急行；回程則可能在6日沿彰雲大橋或西螺大橋進入彰化縣，可能走山線在彰化縣駐駕兩夜，再北上。

為執行白沙屯媽祖進香活動的安全維護與交通疏導，彰化縣警局來程將規畫250人次、回程500人次警力，合計動用750人次警力，相對於四月初的大甲媽祖遶境動用2558人次警力，不到三分之一。

警方指出，大甲鎮瀾宮媽祖遶境與白沙屯媽祖進香所動用的警力相差懸殊，主要是大甲媽勤務是重安全維護，而白沙媽是以交通疏導為主。主要是大甲媽祖有固定遶境路線及停駐轎、接轎地點，加上開放信眾抬轎，往往地方宮廟或角頭接轎時，因爭抬鑾轎發生糾紛，因此警方即會動用大批警力護轎。