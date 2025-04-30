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中市原創漫畫創作補助最高僅徵38件 議員批成效不佳

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市原創漫畫創作補助，今年補助第6年，議員批評，該補助每年徵件數不多，113年最高僅38件，114年又降到23件，成效不佳。記者余采瀅／攝影
台中市原創漫畫創作補助，今年補助第6年，議員批評，該補助每年徵件數不多，113年最高僅38件，114年又降到23件，成效不佳。記者余采瀅／攝影

台中市府鼓勵漫畫家創作，每年編列150萬元，109年起成為全國第一個專為漫畫產業提供漫畫輔導金的城市，每案申請上限25萬元。民進黨議員黃守達、謝志忠、張玉嬿、王立任今批評，該補助每年徵件數不多，6年來最高僅補助38件，成效不佳，且放在官網的原創漫畫補助作品路徑複雜，缺乏一致性，要求市府改善。台中市副市長鄭照新表示，市府會評估整合資源，持續鼓勵漫畫家創作。

議員黃守達表示，台中市原創漫畫創作補助自109年舉辦，每年補助經費150萬，補助項目包含創作費、助手費、國內旅費、郵電費、出版費等，今年補助第6年，應已累積口碑，但每年徵件數不多，113年最高僅38件，114年又降到23件，徵件數未隨時間逐年增加，還不增反降，是因宣傳力道不足或是誘因不足？

黃守達質疑，目前原創漫畫補助的作品，主要放在新聞局網站，但路徑複雜，且僅提供各創作者的個人連結，缺乏一致性，一般民眾閱覽不便，相當可惜，打造「動漫之都」不該淪為口號，建議新聞局設置台中漫畫推廣平台，整合作品增加曝光，協助行銷，讓漫畫家的作品有機會被更多人看見。

黃守達說，台中既然有原創漫畫補助，也應設立屬於這座城市的台中漫畫獎，給予有才華有熱情的創作者嶄露頭角的舞台。

謝志忠表示，根據2022年台灣文化內容消費趨勢調查報告顯示，有高達55%的台灣民眾有閱讀漫畫的習慣，其中22%閱讀的還是台灣漫畫作品，顯示台灣漫畫具備相當大的潛力與影響力，市府應正視這項趨勢，進一步提高漫畫獎金補助，新聞局也應跨局處合作，整合資源，厚植漫畫創作量能。

新聞局長欒治誼表示，台中市原創漫畫創作補助，每年補助經費150萬，每次徵件數平均20至30件，因經費有限，將再多爭取經費，吸引更多人來投件。市府也會研議設立台中漫畫獎，鼓勵在地漫畫作家。

台中市 漫畫家 畫作

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