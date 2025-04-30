豐原國民暨兒童運動中心暑假開幕 泳池綜合球場體適能中心都有

台中市豐原國民暨兒童運動中心斥資6.2億元，去年10月建物竣工，目前正在內部裝修與拉水電，預計8月開幕，包含泳池、綜合球場、體適能中心等多項設施，並設有地下3層停車場。議員盼開幕後串聯豐富園區，市府表示會和亞洲大學合作，包含訓練、醫療都能洽談。

台中市議會今天進行教育文化業務質詢。國民黨籍議員張瀞分表示，豐富園區所在地原本是台中縣治，縣市合併後失去作用，前市長胡志強任內規畫為園區，現任市長盧秀燕上任後持續推動，目前包含金融服務、運動中心等；運動中心開幕在即，請運動局說明。

運動局長游志祥表示，豐原國兒運動中心總預算6.2億元，今年7月試營運，8月營運，包含地上4層與地下3層。地上部分除了活動中心，還有綜合球場、溫水游泳池、成人與兒童體適能中心、授課中心等等，地下3層則有200格汽車格與177格機車格，可以服務豐原、神岡2區以及周邊近30萬人口。

游志祥說，目前整體設施已成功招商，未來將委託廠商營運，也會和在地主要運動項目結合，比如豐原有名的排球隊，就可以到豐原國兒運訓練；針對兒童運動，內部設有兒童攀岩場、體健設施，將來還會陸續啟用幼童籃球場、迷你足球場。

張瀞分指出，最近接獲民眾反映，豐原國兒運到現在水電都還沒接好，能否在8月如期開幕令人生疑，盼運動局加強關心進度。國兒運不只是運動中心，里辦公室也座落其中，希望未來運動中心可以與在地加強連結，比如加入中小學培訓課程。