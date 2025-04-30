豐原這處公園有狗被毒死？警方和動保處都未接到報案也查無狗死

台中市豐原區翁明公園最近傳出有人用老鼠藥毒死狗，引起民眾和飼主擔心，豐原警分局和台中市動保處調查後都未發現有毒藥和狗死，未找到老鼠藥，目前無人報案。

民眾在地方臉書PO文和照片說，收到網友通報，豐原翁明公園有人用老鼠藥毒狗，已有狗死亡，請大家幫忙留意並通報，到此遛狗要特別小心，不要讓狗誤食，如果發現可疑人物可通報110；PO文者說「真心祈求放毒的人會有報應」。

台中市動保處今天說明，本月26日接獲民眾通報，當天派員至案址巡視，未見疑似毒餌或犬隻屍體，已向附近住戶宣導規定，並將辦理情形回覆通報民眾，並請協助聯繫張貼文章網友倘有相關事證可提供動保處辦理。

豐原警分局表示，接獲訊息後員警到公園訪查，未發現毒藥，也無人報案，當地里長說明未發放老鼠藥。