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康乃馨花期趕不上母親節 量少2成 漲價3成 後市還會上揚

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
彰化縣是台灣康乃馨最大產區。記者簡慧珍／攝影
彰化縣是台灣康乃馨最大產區。記者簡慧珍／攝影

彰化縣康乃馨產量約占全國8成，氣候影響致生長延遲，趕不上母親節用花的大量需求，量少導致價格上漲3成，拍賣每枝17元至18元，估計隨母親節接近，售價繼續走揚。

田尾農會總幹事吳政憲表示，今年初春氣候偏冷，康乃馨減產約兩成，母親節前價格節節上升，民眾可趁早訂購，目前鄉農會單枝包裝康乃馨連同宅配每枝20元，另依送禮需求有盒裝、花束到花籃等選擇。

農民王順利種8分地康乃馨，他說，去年入冬到今年春季低溫日數多，康乃馨生長較緩慢，去年同期約8成開花，目前僅6成，其餘含苞待放，預計一個月後才盛開，趕不上母親節。量少帶動價揚，拍賣價每枝17元至18元，較去年同期上漲3成，母親節越近將價格越高。

彰化種植康乃馨品項逾60種，顏色繁多，其中紅、粉和櫻桃紅是主流色系，一枝多朵的「中康」是花卉批發市場主力，彰化縣政府和田尾鄉農會昨舉辦行銷活動。

母親節 農會

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