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賣地也要蓋捷運 台中拚七線齊發串接山海屯市區

聯合報／ 記者陳敬丰周嘉茹／連線報導

台中捷運規畫其他線路「七線齊發」，盼盡速完成串接山海屯與市區的完整路網。圖／台中市府提供
台中捷運規畫其他線路「七線齊發」，盼盡速完成串接山海屯與市區的完整路網。圖／台中市府提供
台中、桃園加速建構捷運路網，市長盧秀燕表示，過去1條1條做，50年都蓋不完，市府現要七線齊發，同時規畫「這樣才跑得快」，盧說將賣地蓋捷運，情非得已。桃園捷運長庚線有新進展，昨踏勘規畫路線，拚明年完成可行性報告。

市長盧秀燕表示，台中捷運建設起步較晚，但有決心就能成功，綠線經歷3任市長才完工，若1條1條蓋50年都蓋不完，市府將先定路網，確認需要鋪設捷運區域，七線同時規畫，盡快完成串接山海屯與市區路網。

盧秀燕說，每條路線的經費都非常龐大，以藍線為例，耗資1615億元，中央負擔42%、台中市府負擔58%；地方要負擔近900多億元，幾乎是市府半年份總預算，市府要持續與中央談判，盼爭取公平補助，另也會出售重劃區的區段徵收土地，這算市府投資所得；賣地為了蓋捷運，情非得已。

捷工局長蘇瑞文昨在市政會議報告捷運路網進度，綠線延伸大坑、彰化預計今年底完成綜合規畫，明年送交通部審議。其他5線在可行性研究階段，橘線在行政院審議；藍線延伸太平經修正後，今年3月再提報；屯區環線預計5月初提報修正報告；紅線4月決標，橘線延伸海線預計5月開標。

藍線進度最快，土建工程細部設計與監造，預計5月全數開標；機電工程4月決標，今年6月舉辦整體開工典禮。土建工程的細部設計預計明年中完成，下半年開工，從海線部分先動工，若順利2034年完工通車。

桃園捷運長庚線有新進展，市府捷工局等跨局處昨與近60位專業人員踏勘全線，路線橫跨桃園、龜山與林口地區，涵蓋體育大學、長庚生活圈、華亞科技園區等，全程16公里，起點台鐵桃園站，終點A7體育大學站，目標是明年完成可行性研究報告送中央。

捷工局指出，市府相關單位針對沿線場站、公有土地及盤點整合開發效益交換意見，完成初步規劃後將在地方辦理說明會。

捷工局長劉慶豐指出，長庚線是桃園第二階段路網優先路線之一，未來與捷運機場線、棕線及規劃中的捷運青線等路線交會，初步規劃採輕軌系統，可紓解桃園市都會核心與龜山、新北林口地區交通流量。

台中捷運 桃園 長庚

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