台中沙鹿向上路長下坡重車事故年達120件 市府民代現勘提良方

台中市沙鹿區向上路七段於4月27日發生嚴重車禍，台中市議會民進黨團下午現勘發現，10分鐘內就有近百輛大型貨櫃聯結車經過，長達4公里長下坡若車輛剎車失靈，勢必發生重大車禍憾事，希望找出解決方法。最終要求交通局及警方要更動大型車行駛快車道右側號誌位置，同時爭取在高速公路下方涵洞區，設置緩衝區，讓大型車提前剎停。

台中市交通大隊指出，統計設置區間測速以來，大型車肇事雖已有減少趨勢，近3年向上路六段事故件數，2023年計發生121件，死亡1人、受傷169人；2024年計發生121件，死亡2人、受傷155人；114年1至3月計發生29件，死亡1人、受傷33人，但仍不時會發生重大車禍事件，未來會改善取締方式，希望能降低車禍死傷人數。

市議員王立任、曾威表示，據觀察向上路的大型重車，一般都是從中科而來，從遊園北路起一路下坡前往台中港出貨，較少會繞路從烏日經和美大橋，過去交通局及台中市警局雖在設置區間測速的號誌，但卻立在快車道的內車道，對行駛快車道外車道的大型車輛而言，根本看不到，因此短期做法就是更動號誌及建立防撞緩衝區，分流20噸以上的大型車，能夠盡快讓車輛停止。

立委何欣純指出，向上路六、七段是一個長下坡，過去一再發生交通意外的憾事，仍必須要有效能夠及時改正更新的一些設施設備，建議能在高速公路下方設置一個防撞的緩衝區，讓行車用路人的安全受到保障，將要求交通部高公局這邊來跟臺中市政府對口，盡快1個月內協調開會提出改善辦法。