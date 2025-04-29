預算補助學生洲際觀賽銅板價？中市府：願研議
民主進步黨籍台中市議員江肇國今天在台中市議會質詢時表示，台中市政府是否願補助預算，讓小朋友可以銅板價進洲際棒球場看球；台中市副市長鄭照新答詢說，市府願研議。
根據中華職業棒球大聯盟中信兄弟隊主場洲際棒球場賽事票價表，內野（含部分熱區）全票新台幣400元，半票300元，外野200元。
中市府運動長游志祥告訴媒體，將洽談兄弟球團，希望提供更優惠票價給台中學生。
民進黨籍台中市議員張家銨質詢時表示，中市府可規劃推動學生觀賽優惠，以高雄市為例，與在地職棒球隊合作，推學生50元進場觀賽方案。
中市府教育局長蔣偉民說，培養孩子運動興趣，除參與運動，看明星球員競賽也是激勵方式，會和相關單位研議；游志祥表示，目前洲際憑學生證明已有優惠。
此外，江肇國說，近6年洲際賽事減少近1/4，據統計只要有賽事，周邊餐廳、店家生意都會提升，這是賽事經濟，但洲際硬體老舊，且台北大巨蛋磁吸效應，觀眾進場意願低，市府一籌莫展，憂心「棒球之都」招牌褪色。
游志祥告訴媒體，球團考量收益，部分賽事安排在大巨蛋，洲際賽事就減少，待洲際優化工程完工，將提供球迷更舒適優質觀賽環境，而年底漢神百貨將開幕，屆時洲際可有更多元消費娛樂選擇。
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