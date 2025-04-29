洲際棒球場比賽數量減少 中市府盼購物中心開幕帶動人潮

台中洲際棒球場是國內重要棒球場館，近年比賽數量下滑，從一年60場減少到47場，議員批評市府不用心，「棒球之都」正在褪色。市府指出，洲際球場比賽數量下降與台北大巨蛋啟用有關，盼今年底台中漢神洲際購物中心開業後帶來人潮，讓球團更願意來台中比賽。

洲際棒球場2006年啟用，是中華職棒中信兄弟隊主場，設有1萬9321席座位，中職、經典賽等國內外重要賽事都曾在此舉行。目前洲際棒球場正在部分整修，包含廁所、照明、座椅等設備，不過也卡到中職賽季，引起外界非議。

民進黨籍議員江肇國指出，中央政府補助1.1億元整修洲際棒球場，預算到位將近1年，整修工程遲遲無法完成，甚至廁所整修工程最近才發包施作，整體進度落後；市府對棒球場館不用心，不只市民能夠感受到，球團也不想來了，2020年洲際球場有60場比賽，今年剩下47場。

江肇國批評，台中棒球之都的地位在市府的消極作為下褪色，不但工程進度緩慢，市府也無法具體承諾讓學生銅板價進場觀賽；職棒賽事開打後，球場周遭店家生意會上升30%，如今卻面臨硬體設施老舊、場次減少，拜託市府好好研究，拿出方法。

副市長鄭照新表示，硬體整修的部分會全力加速，過場次減少主要是因為台北大巨蛋啟用造成排擠效應，與洲際球場本身關係不大。運動局補充，台北大巨蛋有4萬席座位，洲際球場只有不到2萬，門票收入差距巨大，球團以商業考量，自然優先將比賽場地選在大巨蛋。