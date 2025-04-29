天冷康乃馨減產二至三成...價格上揚三成 全台最大產地：要買要快

今年初春低溫延遲康乃馨生長，趕不上母親節用花的大量需求，量少導致價格上漲三成，拍賣每枝17元至18元，估計隨著母親節接近，售價將繼續走揚，彰化縣政府和田尾鄉農會建議趁早預購。

國內康乃馨種植面積約28公頃，產值約1億8千多萬元，彰化縣種植約26公頃，其中田尾鄉23公頃，占全國總面積80%，種植品種逾60種，顏色繁多，紅、粉和櫻（桃）紅色是交易的主流色系，一枝多朵的「中康」是花卉 批發市場主要流通品種。彰化縣政府和田尾鄉農會今在田尾鄉舉辦「花現美好 馨欣向農」康乃馨行銷推廣活動，陳列近年栽植成功的新品種及展示插花設計。

縣長王惠美說，田尾鄉農會前總幹事、現任理事長楊春枝有遠見，2004年起保證收購康乃馨，穩定市價又另闢網路、電商、實體店面等通路行銷，建立田尾鄉品牌形象，現在每年出貨量12萬株，保障農民收益。，品質方面也由農會把關，讓花卉更有保障。

田尾農會總幹事吳政憲表示，今年初春氣候偏冷，康乃馨減產約兩成，隨著母親節將屆，價格一定節節上升，民眾要趁早訂購，目前鄉農會單枝包裝康乃馨連同宅配每枝20元，另依送禮需求有盒裝、花束到花籃等系列商品，可到鄉農會官網查看和訂購。

農民王順利種植約8分地康乃馨，他說，去年入冬到今年春季的低溫日數多，康乃馨生長較緩慢，往年此時約八成開花，目前僅六成，其餘含苞待放，預計一個月後盛開，量少帶動價揚，拍賣價每枝17元至18元，較去年同期上漲三成，母親節越近將價格越高。