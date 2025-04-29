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台北燈節「金屬巨龍」移置南投 盼成地標促觀光
台北燈節去年以純金屬材質打造龍年主燈「城現光龍」，視覺震撼引關注。經南投地方人士爭取，該座龍燈近期移置中寮，當地公所也向縣府爭取300萬元經費將進行意象光雕優化，計畫以龍為主軸串連龍鳳瀑布、石龍宮等景點來促進觀光。
中寮鄉公所指出，「龍」是吉祥神獸，受尊崇喜愛，中寮鄉內有不少村落、宮廟或景點均以其為命名或塑像，像永和、龍岩等作為社區意象，還有以「泡麵土地公」聞名的石龍宮，以及龍鳳瀑布、法華寺巨龍等景點，成當地另類的觀光特色。
而去年適逢青龍年，台北燈節以純金屬打造3層樓高的龍年主燈「城現光龍」，由於是金屬材質，龍身隨光影呈現不同色澤變化，絢爛奪目，視覺震撼也引發關注；中寮鄉清水村三官殿爭取該龍燈移置村內，為地方添祥瑞，也作為社區意象。
公所表示，該座造型龍燈目前已移置清水村，鄰近清水國小、三官殿及龍鳳瀑布等，為此向縣府爭取300萬元經費將依其燈體特色進行意象光雕及周邊牆面優化工程，盼打造成為社區、甚至中寮新地標，並以龍為主軸串連鄉內景點促進觀光。
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