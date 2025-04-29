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生人迴避！ 彰化4天兩場送肉粽 5/1送煞路線公布

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
「送肉粽」科儀是由請法師或專業人士，將上吊的繩子、橫梁、樹幹等物，送往海邊或河邊化掉，以安定人心，沿途會放鞭炮驅除煞氣。圖／楊昇樺提供
「送肉粽」科儀是由請法師或專業人士，將上吊的繩子、橫梁、樹幹等物，送往海邊或河邊化掉，以安定人心，沿途會放鞭炮驅除煞氣。圖／楊昇樺提供

彰化市金馬路一棟大樓昨晚才舉辦一場「送肉粽」科儀，再兩天的5月1日晚間9點到12點，彰化市彰南路2段另有一場「送肉粽」科儀，送煞路線將從彰南路二段262巷口，右轉彰南路三段左轉上中彰快速道路，當地里長請民眾沿線盡量避開，但毋須恐慌。

彰化市大竹里辦公室公告5月1日彰南路2段的此一「送肉粽」科儀，從晚間9時開始舉辦法事，到晚上12時結束，不過，送煞路線沿著彰南路二段到中彰快速道路，由於禮儀社即未再具體說明確切路線，也引起議論。

大竹里長吳朝琴說，此次辦「送肉粽」的亡者是女性，送煞路線經過大竹里及香山里，過去甚少聽聞有過「送肉粽」儀式，此基於尊重亡者及家屬心靈，以及安定地方人心，加上目前「送肉粽」的儀式從簡，而且是以車隊載送，速度甚快，在送煞公告時間及路線，民眾盡量迴避，但毋須恐慌。

「送肉粽」儀式是彰化鹿港、福興沿海地區，數百年來的習俗，為避免民眾對發生過上吊不幸的事情的地點，不要存有恐懼與不安，因此透過「送肉粽」科儀安民心，將上吊的繩子等物，送往海邊化掉，沿途家戶最好緊閉門窗，盡量迴避。此一習俗近年來也流行到內陸甚至他縣市。

曾主持超過200場「送肉粽」科儀的道長龍臥雲說，正規的「送肉粽」儀式，一般都會公告犯沖的民眾盡量避開，包括犯太歲、日沖、時沖、孕婦及孩童，由於目前儀式從簡，一般都用車載送，速度甚快，民眾就平常心看待，不用像傳聞的要「跟到底」的說法。

對於有的民眾會刻意拍攝或直播「送肉粽」儀式或硬闖科儀現場，龍臥雲說，這是不尊重亡者及家屬、現場人員，除可能觸法外，也很有可能被「煞」到，輕則生病帶衰，嚴重則會被「收去 」，不要不信邪。

5月1日晚間9點到12點，彰化市彰南路2段另有一場「送肉粽」科儀，禮儀式公布送煞路線圖。圖／取自臉書彰化人大小事
5月1日晚間9點到12點，彰化市彰南路2段另有一場「送肉粽」科儀，禮儀式公布送煞路線圖。圖／取自臉書彰化人大小事
「送肉粽」抵達海邊時，會由法師拿活鴨來「壓煞」，最後再把草人等火化，鋸下來的支撐物則送入大海，流到外海。圖／楊昇樺提供
「送肉粽」抵達海邊時，會由法師拿活鴨來「壓煞」，最後再把草人等火化，鋸下來的支撐物則送入大海，流到外海。圖／楊昇樺提供

彰化 習俗 送肉粽

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