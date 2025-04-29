5月來大甲蔣公路逛夜市 現領200元物調券再送飲品好康

拜大甲媽祖之賜，鎮瀾宮旁的蔣公路夜市，早已發展成中部海線地區最大固定觀光夜市，台中市經發局將於5月2日至5月4日，推出「2025物調券」首波活動，邀請遊客手持物調券來體驗夜市好滋味，品嘗人氣攤販黑石頭碳烤玉米、正兄弟豬腳名店、五甲地香酥芋泥球等眾多美食外，也活絡台中庶民經濟，讓百元消費變得更加有感。

經發局指出，大甲蔣公路是台中票選前三名的觀光夜市，以鎮瀾宮為中心，聚集著上百個攤販集中區，最著名的小吃美食包括黑石頭碳烤玉米、正兄弟豬腳名店、五甲地香酥芋泥球、老竇雞蛋仔、一路發綠豆沙、鼎騰牛肉麵和喫茶小鋪，都熱烈響應「2025物調券」活動，推出多項超值優惠，協助業者提振買氣；台中市更歡迎民眾5月2日至4日踴躍到台中107處活動場域兌換物調券，並記得於5月8日前消費完畢。

經發局表示，帶著1張面額200元的物調券，走進大甲蔣公路觀光夜市，就可以在碳烤著香氣撲鼻、滋味十足的「黑石頭碳烤玉米」，購得碳烤玉米3支，相當於8折優惠，也可在全國十大豬腳名店「正兄弟」店內，嘗到滷到香味十足的豬腳產品，還有當歸香氣飄然而至，老闆大方回應，「只要使用物調券消費，就加碼送上一盤店內招牌小菜，讓顧客吃得滿意又開心。」

而點心控不能錯過的「五甲地香酥芋泥球」和「老竇雞蛋仔」，憑物調券消費，分別再贈送1顆香甜Q彈的芋泥球或冰淇淋；而清涼飲品攤位「一路發」也推出優惠組合，憑券除了能買到兩杯綠豆沙牛奶，還能享受3杯消暑楊桃汁；喫茶小鋪準備了買一送一券，只要單筆消費1張物調券，就送35元的買一送一券3張；此外超強人氣鼎騰牛肉麵指出，用物調券消費牛肉麵，即可任選解膩小菜，CP值爆表。