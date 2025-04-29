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台中2歲專班幼兒園擠破頭 議員轟：備取數超過錄取數
台中市推動「公幼再加量計畫」，截自去年12月底，全市新增180班兩歲專班。民進黨台中市議員今在議會質疑，兩歲專班資源分配不均，東、南區缺額尤為嚴重，東、南區公幼備取數都超過招收人數，北屯兩歲專班現今也有406人後補，批評教育局應對遲緩，要求提出具體增班計畫。教育局長蔣偉民表示，將持續盤點國小減班後的空餘教室，以供活化作為增班使用。
議員陳雅惠表示，以114學年度為例，南區公幼僅招收64人，備取卻達88人，東區招收142人，備取也高達166人，許多家長只能無奈轉向私立托育機構，平均月支出超過1.8萬元，對雙薪家庭造成沈重負擔，家長陷入「等不到、搶不到、付不起」的三重壓力。
陳雅惠批評，市府一方面鼓勵生育，卻無法提供足夠公共托育資源，讓雙薪家庭苦不堪言，要求教育局提出東、南區兩歲專班的具體增設與改善計畫。
議員謝家宜說，北屯區目前4所公幼開辦二歲專班，112年候補274人，去年底逼近300人候補，現今候補人數更增到406人，候補人數持續攀升，但班級數兩年來幾乎未增加，供給跟不上需求，質疑教育局承諾跳票、敷衍應付，要求檢討改善。
議員張芬郁說，大里區8所公幼開辦二歲專班，仍有63人等候備取，霧峰9所公幼則有8人備取。她呼籲教育局應加快整合校舍資源、透明招生資訊，並同步擴充師資人力，回應基層家長的迫切需求。
教育局長蔣偉民表示，目前東區、南區兩歲專班確實候補人數遠超錄取人數，近年雖已努力增設，但受限於校園空間釋出速度，增班成效仍有限。114學年度預計在南區和平國小附設幼兒園增設兩歲專班，並持續盤點國小減班後的空餘教室，以供活化利用，作為增班空間。
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