快訊

新冠高峰估最快下月來襲 輕重症、死亡均寫今年新高 

被Makiyo點名「紅了不認人」 楊丞琳不忍反擊：惡意造謠

三星超薄手機Galaxy S25 Edge價格外洩下月開賣！比S25+便宜、擁2億畫素鏡頭

聽新聞
0:00 / 0:00

台中2歲專班幼兒園擠破頭 議員轟：備取數超過錄取數

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中2歲專班幼兒園「擠破頭」，議員批評供給跟不上需求。圖／台中市教育局提供
台中2歲專班幼兒園「擠破頭」，議員批評供給跟不上需求。圖／台中市教育局提供

台中市推動「公幼再加量計畫」，截自去年12月底，全市新增180班兩歲專班。民進黨台中市議員今在議會質疑，兩歲專班資源分配不均，東、南區缺額尤為嚴重，東、南區公幼備取數都超過招收人數，北屯兩歲專班現今也有406人後補，批評教育局應對遲緩，要求提出具體增班計畫。教育局長蔣偉民表示，將持續盤點國小減班後的空餘教室，以供活化作為增班使用。

議員陳雅惠表示，以114學年度為例，南區公幼僅招收64人，備取卻達88人，東區招收142人，備取也高達166人，許多家長只能無奈轉向私立托育機構，平均月支出超過1.8萬元，對雙薪家庭造成沈重負擔，家長陷入「等不到、搶不到、付不起」的三重壓力。

陳雅惠批評，市府一方面鼓勵生育，卻無法提供足夠公共托育資源，讓雙薪家庭苦不堪言，要求教育局提出東、南區兩歲專班的具體增設與改善計畫。

議員謝家宜說，北屯區目前4所公幼開辦二歲專班，112年候補274人，去年底逼近300人候補，現今候補人數更增到406人，候補人數持續攀升，但班級數兩年來幾乎未增加，供給跟不上需求，質疑教育局承諾跳票、敷衍應付，要求檢討改善。

議員張芬郁說，大里區8所公幼開辦二歲專班，仍有63人等候備取，霧峰9所公幼則有8人備取。她呼籲教育局應加快整合校舍資源、透明招生資訊，並同步擴充師資人力，回應基層家長的迫切需求。

教育局長蔣偉民表示，目前東區、南區兩歲專班確實候補人數遠超錄取人數，近年雖已努力增設，但受限於校園空間釋出速度，增班成效仍有限。114學年度預計在南區和平國小附設幼兒園增設兩歲專班，並持續盤點國小減班後的空餘教室，以供活化利用，作為增班空間。

台中市推動「公幼再加量計畫」，但民進黨台中市議員今在議會質疑，兩歲專班資源分配不均，東、南區公幼備取數都超過招收人數，北屯兩歲專班現今也有406人後補。記者余采瀅／攝影
台中市推動「公幼再加量計畫」，但民進黨台中市議員今在議會質疑，兩歲專班資源分配不均，東、南區公幼備取數都超過招收人數，北屯兩歲專班現今也有406人後補。記者余采瀅／攝影

公幼 教育局 議員

延伸閱讀

台中太平4小學活動中心動工 光隆國小創校95年終有禮堂用

台中建置公安稽查管理平台 陳雅惠籲強化預警與資安

中市5月發物調券 議員質疑「成例行性政策」：效益何在？

罷免二階連署倒數 台中綠議員要求市府不查水表

相關新聞

生人迴避！ 彰化4天兩場送肉粽 5/1送煞路線公布

彰化市金馬路一棟大樓昨晚才舉辦一場「送肉粽」科儀，再兩天的5月1日晚間9點到12點，彰化市彰南路2段另有一場「送肉粽」科...

台中2歲專班幼兒園擠破頭 議員轟：備取數超過錄取數

台中市推動「公幼再加量計畫」，截自去年12月底，全市新增180班兩歲專班。民進黨台中市議員今在議會質疑，兩歲專班資源分配...

台北燈節「金屬巨龍」移置南投 盼成地標促觀光

台北燈節去年以純金屬材質打造龍年主燈「城現光龍」，視覺震撼引關注。經南投地方人士爭取，該座龍燈近期移置中寮，當地公所也向...

5月來大甲蔣公路逛夜市 現領200元物調券再送飲品好康

拜大甲媽祖之賜，鎮瀾宮旁的蔣公路夜市，早已發展成中部海線地區最大固定觀光夜市，台中市經發局將於5月2日至5月4日，推出「...

從小培養棒球迷 台中議員推學生觀賽「銅板價」

台中洲際棒球場是國內指標性棒球場，也是中職人氣指標中信兄弟棒球隊主場地。民進黨議員張家銨今在議會質詢表示，18歲前是培養...

中捷七線齊發串接山海屯市區 盧秀燕：1條1條做50年都蓋不完

台中捷運藍線預計從台中港搭建到台中車站，連接山海線，土建工程的細部設計月前發包，預計明年開工，2034年完工。台中市長盧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。