興農球場將停業會員抗議 中科籲雙方尊重司法裁決

中科擴建二期計畫用地最大地主為興農高爾夫球場，在完成法定程序及移轉國有後，興農球場公告明天結束營業，部分會員今天到球場及中科表達訴求，中科則籲請雙方理性，並遵守司法裁決。

中科擴建二期計畫用地89.75公頃，其中包含興農球場68公頃，土地取得法定程序已全部完成並移轉為國有，興農公司已於日前公告將於4月30日結束營運，但球場與會員球證的補償爭議迄仍未解，今天部分會員再度到球場展開抗爭，並至中科表達訴求。

會員陳情表示，不同意興農片面終止雙方27洞的擊球契約，興農必須依照契約，另外提供在台中市高爾夫球27洞的擊球環境的權利。而興農徵收拿走國家近200億的土地補償費，卻只願給每個會員70萬元的補償，這個費用沒辦法在台中相對取得任何一個27洞的高爾夫球場的打球球證，也甚至無法取得在台中地區18洞的高爾夫球場球證。

中科表示，球證補償在法律上屬於興農公司與會員之間的私權契約關係，且會員亦已委託律師對興農提起民事訴訟，補償金額多少才算合理，呼籲雙方理性並尊重法院的裁決。

中科指出，中科前在與興農協議價購土地的過程中，已盡最大努力替會員爭取權益，最後興農公司也同意成立信託基金專戶，專款專用於球證補償費用。興農公司於3月20日提出的補償方案，經與會員三度會商，目前獲知約有1000名會員（約占會員數60%）同意興農公司所提方案，唯尚有部分會員仍不滿意，訴請法院裁決，不失為最後的解決之道。

中科認為，此案既已提起民事訴訟，雙方理應依據法律訴訟程序，提供佐證資料給法院，盡力爭取有利己方的判決；而中科也會配合法院，提供必要的資料，協助法院審理。既已進入法律訴訟程序，訴訟期間會員再進行任何抗爭，已無實質上的意義，應尊重法院裁決。

中科強調，擴建二期將依據計畫期程，進行相關後續作業，必要時將執行公權力，讓廠商順利建廠，以確保這項國家重大經濟建設順利進行，維持台灣科技產業優勢。