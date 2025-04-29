台中舊頂街派出所 6月變身豐原糕餅推廣基地

台中市歷史建築「舊頂街派出所」重新招標，新營運業者正在裝修整備，台中市文化資產處長李智富表示，預計6月開始營業，未來將作為豐原糕餅推廣基地，辦理走讀導覽活動。

「舊頂街派出所」位於豐原火車站前，創設在西元1906年（日治明治39年），時稱「頂街警察官吏派出所」。1935年因中部大震災而毀損重建，1936年8月舉行「上棟式」，今仍存有「棟札」，記錄設計施工單位等。

戰後改稱「頂街派出所」，2002年台中縣政府以「頂街派出所」為少見的二層樓派出所，建築有時代特色，具有歷史保存意義，公告登錄為歷史建築。

原有派出所已經搬到新建廳舍，「舊頂街派出所」由文資處委外營運，業者經營方向從咖啡廳到賣烏龍麵都有，但因無法使用明火，從事餐飲多有不便，業者在去年10月到期後，即不再續約。文資處今年1月重新招標，由實心食品有限公司得標。