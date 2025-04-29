快訊

自拍驚見多人遭槍殺！男遊客玩高空滑索 竟拍到「克什米爾恐攻」畫面

NBA／巴特勒回歸上演關鍵罰球加籃板 勇士險勝火箭聽牌

星巴克「買一送一」加碼！再延長2天、一樣有星冰樂

台中捷運藍線機電系統6月開工 土建細部設計招標中

中央社／ 台中29日電

台中捷運藍線即將開工，台中市捷運工程局今天表示，藍線機電工程已決標，預計6月開工，還有土建工程細部設計及監造標分3標公告招標中，將於5月陸續開標。

台中市政府今天召開市政會議，由捷運工程局長蘇瑞文專案報告「打造台中捷運新時代」，他說，台中捷運藍線西起台中港，沿台灣大道東至東區帝國糖廠附近，總長約24.78公里，市區採地下段施工，海線部分則採高架，共設置20座車站及1座5級維修廠。

有關捷運藍線規劃進度，蘇瑞文表示，藍線機電系統暨機廠與主變電站統包工程已於4月初順利決標，決標金額為新台幣607億9000萬元，預計6月底舉行開工典禮。而藍線都市計畫及用地取得也分頭並進，預計今年度完成都市計畫變更。

藍線基本設計經行政院公共工程委員會審議通過，蘇瑞文指出，其中土建工程細部設計及監造標共分3標進行公告招標，預計5月陸續開標，等完成細部設計，預計土建工程明年中旬可望招標。而全線朝民國123年通車目標邁進。

目前已通車的捷運綠線，正規劃延伸大坑、彰化2條延伸線，蘇瑞文說，2條延伸線目前進行綜合規劃階段核算經費中。其中延伸大坑規劃2座高架車站，可行性研究預估經費96.92億元；延伸彰化規劃5座高架車站，可行性研究預估經費258.99億元。

台中市長盧秀燕表示，捷運是台中市近幾年最重要的市政建設，綠線歷經3任台中市長才完工，過去台中市捷運路線是1條1條進行，現在是7線齊發，希望任內先將路網定下來，所有路網流程一起跑，才能加速捷運建設推進。

台中捷運

延伸閱讀

中捷七線齊發串接山海屯市區 盧秀燕：1條1條做50年都蓋不完

桃園八德德和路一段一階4/30通車 張善政視察點燈祈福

桃捷綠線第1階段明年通車 列車7月上主軌道動態測試

新北三鶯線進入全自動駕駛測試 侯友宜：明年愈早通車愈好

相關新聞

台中2歲專班幼兒園擠破頭 議員轟：備取數超過錄取數

台中市推動「公幼再加量計畫」，截自去年12月底，全市新增180班兩歲專班。民進黨台中市議員今在議會質疑，兩歲專班資源分配...

從小培養棒球迷 台中議員推學生觀賽「銅板價」

台中洲際棒球場是國內指標性棒球場，也是中職人氣指標中信兄弟棒球隊主場地。民進黨議員張家銨今在議會質詢表示，18歲前是培養...

中捷七線齊發串接山海屯市區 盧秀燕：1條1條做50年都蓋不完

台中捷運藍線預計從台中港搭建到台中車站，連接山海線，土建工程的細部設計月前發包，預計明年開工，2034年完工。台中市長盧...

台中歷史建築「舊頂街派出所」6月重新營業 豐原糕餅推廣基地

台中市歷史建築「舊頂街派出所」，去年底委外營運5年到期後重新招標，預計6月開始營業，將作豐原糕餅推廣基地，也舉辦展覽和走...

台灣有「蕨類王國」之稱 舉辦蕨類繁殖技術工作坊受歡迎

台灣有「蕨類王國」之稱，林業及自然保育署台中分署日前首度舉辦「蕨類繁殖技術工作坊」大受歡迎，專家說明蕨類植物不開花也不結...

原要作3天的簡報2小時完成 中市府辦「企業AI應用學院」 企業叫好

為加速推動產業智慧化，台中市政府今年首度開辦「企業AI應用學院」，獲得產業界熱烈迴響。經濟發展局指出，課程設計理論與實務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。