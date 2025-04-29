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從小培養棒球迷 台中議員推學生觀賽「銅板價」

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
民進黨議員張家銨今在議會質詢表示，18歲前是培養終身運動迷的關鍵，市府可規劃學生觀賽優惠，讓學生可憑學生證享銅板價觀賽。記者余采瀅／攝影
民進黨議員張家銨今在議會質詢表示，18歲前是培養終身運動迷的關鍵，市府可規劃學生觀賽優惠，讓學生可憑學生證享銅板價觀賽。記者余采瀅／攝影

台中洲際棒球場是國內指標性棒球場，也是中職人氣指標中信兄弟棒球隊主場地。民進黨議員張家銨今在議會質詢表示，18歲前是培養終身運動迷的關鍵，市府可規劃學生觀賽優惠，讓學生可憑學生證享銅板價觀賽。台中市副市長鄭照新表示，市府將評估研究。

議員張家銨表示，國際體育行銷研究指出，若無法在18歲前建立運動興趣，成年後成為球迷的機率將大幅下降。她指出，台中擁有洲際棒球場、中信兄弟主場等資源，盧秀燕市長也多次喊出「打造棒球之都」的目標，但在推廣青少年接觸棒球的作為上，仍有很大努力空間。

張家銨說，高雄市目前與在地職棒球隊合作，推出學生50元進場觀賽的方案，獲市民響應，台中可作為參考，規劃學生觀賽優惠，培養未來長期支持運動文化的基礎。

張家銨提到，市府過去一昧蓋運動場館來提升市民對運動的興趣，球場硬體設施重要，但更重要的是讓人願意走進場館、愛上這項運動。她呼籲市府，推動棒球不能只喊口號，要有具體行動，希望市府能以更完整的推廣策略，從學生世代做起，讓棒球文化在台中落地生根，成為未來城市的驕傲。

鄭照新表示，去年8月曾邀約1.2萬名的偏鄉學童到洲際棒球場觀賽，至於學生享觀賽優惠，市府會再研究。

張家銨 棒球場 運動

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