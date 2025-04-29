中捷七線齊發串接山海屯市區 盧秀燕：1條1條做50年都蓋不完

台中捷運藍線預計從台中港搭建到台中車站，連接山海線，土建工程的細部設計月前發包，預計明年開工，2034年完工。台中市長盧秀燕表示，捷運是台中近年最重要建設，過去1條1條做，50年都蓋不完，現在七線齊發，同時規畫進行，這樣才跑得快。

台中市政府今天開市政會議，捷運工程局長蘇瑞文專案報告捷運路網進度。除了已經完成的綠線，中捷有7條規畫線路，包含正在細部設計階段的藍線、進入綜合規畫的綠線延伸大坑彰化，以及可行性研究階段的機場捷運橘線、藍線延伸太平、屯區捷運環狀線、崇德豐原紅線、橘線延伸海線。

其中進度最快的藍線，從台中港到台中車站共20個車站，台中港到龍井8站是高架站，其他12站是地下車站，全長24.78公里，耗資1615億元，中央負擔42%、台中市府負擔58%；市府3月底到4月初將土建工程細部設計與監造分3個標案公告，預計5月全數開標。

蘇瑞文表示，藍線的機電系統工程4月初順利決標，預計今年6月率先開工，市府6月底會舉辦整體開工典禮，告訴市民捷運藍線進度；土建工程的細部設計約需10個月，預計明年中完成後招標土建工程，明年下半年開工，從海線部分動工，若一切順利2034年完工通車。

蘇瑞文指出，綠線延伸大坑彰化預計今年底完成綜合規畫，明年送交通部審議。其他5線在可行性研究階段，橘線去年10月送交通部，現在交通部送行政院審議；藍線延伸太平去年11月提報，今年2月交通部函復修正意見，市府3月修正後再提報；屯區環線今年1月提報，交通部4月函復修正意見，市府預計5月初提報修正報告；紅線4月決標，橘線延伸海線預計5月開標。

盧秀燕表示，雙北捷運完整便捷令人羨慕，台中起步較晚，但有決心就能成功，綠線經歷3任市長才完工，若1條1條蓋50年都蓋不完，因此市府先定下路網，確認那些地區需要鋪設捷運，再七線齊發，同時規畫同時進行，讓串接山海屯與市區的完整路網盡快完成。