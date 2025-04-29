台中歷史建築「舊頂街派出所」6月重新營業 豐原糕餅推廣基地

台中市歷史建築「舊頂街派出所」，去年底委外營運5年到期後重新招標，預計6月開始營業，將作豐原糕餅推廣基地，也舉辦展覽和走讀導覽活動，此歷史建築緊鄰台鐵豐原車站，地方人士期待重新營業，帶動地方發展。

豐原警分局頂街派出所遷至台鐵豐原站前方、五都大飯店旁，舊頂街派出所緊鄰豐原站旁，被列為台中市歷史建築，舊頂街派出所由文資處委外營運，業者曾經營咖啡廳，提供簡餐，也賣烏龍麵，一度吸引假日人潮，但規定不能使用明火，餐飲經營不便，去年10月到期，業者不再續約。

台中市文化資產處今年1月重新招標，由實心食品有限公司得標，台中市文化資產長李智富表示，目前正裝修整備，預計6月開始營業，未來將當豐原糕餅推廣基地，辦理各項展覽及走讀導覽活動；舊頂街派出所建物有特色，位於台鐵豐原站旁，來往旅客多會經過，地方人士說，此建物如能好好運用，可帶動車站人潮和商機。

「頂街派出所」創設1906年，當時名稱「頂街警察官吏派出所」，1935年中部大震災毀損重建，1936年8月舉行「上棟式」，今仍有「棟札」，記錄設計施工單位，戰後改稱「頂街派出所」，2002年台中縣政府以「頂街派出所」為少見的二層樓派出所，建築有時代特色，具歷史保存意義，公告登錄為歷史建築。