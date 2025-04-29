原要作3天的簡報2小時完成 中市府辦「企業AI應用學院」 企業叫好

為加速推動產業智慧化，台中市政府今年首度開辦「企業AI應用學院」，獲得產業界熱烈迴響。經濟發展局指出，課程設計理論與實務並重，並透過企業參訪與交流，成功協助企業在行銷、流程管理與數據應用上取得突破，全面提升市場競爭力，為台中產業智慧轉型奠定堅實基礎。

參與課程的臺久企業總經理陳宗賢說，導入AI工具後，展覽企畫時間縮短了50%。蒼隆工業業務助理陽孟妘說，因為善用AI，提升名片管理及報價作業的即時性。信強科技經理蔡佩宜說，利用AI快速生成簡報與DM，將原本需時2至3天的作業縮短為2小時，顯著提升效率。高禎實業開發人員王祐謙也分享，課程促進企業內部跨部門的溝通與合作，幫助企業在行銷、流程及數據應用等面向取得突破。

負責授課的逢甲台灣智慧製造創新營運中心主任佘日新說，AI應用不是終點，而是企業提升競爭力的新起點，企業應積極將AI思維融入日常營運，並有效運用技術工具，創造實質價值，為未來發展與競爭優勢奠定基礎。

經發局長張峯源說，課程邀請多位業界資深講師授課，內容聚焦AI在行銷推廣、內部流程優化、資料分析等實務應用，同時安排企業參訪與交流活動，深入探討傳統產業轉型的挑戰與經驗，強調理論與實務並重。今年2月開課以來，已辦理10堂課程、1場企業參訪及1場主題交流會，累計吸引767人次報名，踴躍程度遠超預期，充分展現產業界對AI應用的高度關注與迫切需求。